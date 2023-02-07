logo

BTC/USD

22964.91

ETH/USD

1635.52

LTC/USD

98.62

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

42.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Должен ли Резников уйти с должности министра обороны Украины. Причины за и против
commentss НОВОСТИ Все новости

Должен ли Резников уйти с должности министра обороны Украины. Причины за и против

После скандала о закупке продуктов для Минобороны несколько человек покинули свои должности. А украинская власть анонсировала, что Алексея Резникова отправят в отставку. Почему Резников должен уйти или остаться в Минобороны.

сегодня, 15:45
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Верховная Рада поддержала во вторник, 7 февраля, кандидатуру Василия Малюка председателем СБУ, а Игоря Клименко – главой МВД. При этом "слуги" отказались от изначально анонсируемой идеи отправить в отставку руководителя Министерства обороны (МО) Алексея Резникова. Возможно, соответствующий вопрос будет рассмотрен на следующей неделе. Почему Резников должен уйти или остаться?

Должен ли Резников уйти с должности министра обороны Украины. Причины за и против

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото из открытых источников


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких поясняет:

"Гипотетические причины для отставки Резникова могут быть только две. Первая – репутационный вред из-за коррупционного скандала, где замешаны его подчиненные. Вторая – попытки использовать Резникова для усиления других важных направлений (речь шла о его переходе Минюст либо на развитии стратегических отраслей). Понятно, что коррупционный скандал в МО не мог не сказаться на репутации министра, безотносительно того, какой могла быть его личная причастность к сделкам. Впрочем, снимать с должности и винить в коррупции, не имея для того, по крайней мере, на данный момент, доказательств личной причастности – было бы необдуманным шагом".

Тем более, продолжает эксперт, что Резников, будучи членом президентской команды, нравится это кому-то или нет, но эффективно решал важные вопросы обеспечения Украины всем необходимым, активно сотрудничая со своими иностранными коллегами.

"Каково его личное участие и личный вклад в тот беспрецедентный уровень поддержки Украины, трудно сказать, но отрицать наличие такого участия и вклада еще труднее, – считает Валентин Гладких. – Поэтому основной причиной, сохранения за ним министерского портфеля, по-видимому, является все же необходимость продолжения наработанных контактов с зарубежными партнерами. И кого бы ни назначили вместо него – новоназначенному (даже если этот человек будет супер профессионалом, которых в Украине на самом деле не так много) потребуется какое-то время, чтобы разобраться с ситуацией."

Гладких добавляєт, что украинские чиновники должны быть эффективными, иначе потеряют свою должность.

"А такого времени, к сожалению, у нас просто нет, – акцентирует эксперт. – Потому что Украина нуждается сегодня в поддержке не меньше, чем это было в начале полномасштабного вторжения. Впрочем, учитывая готовность и способность президента Украины Владимира Зеленского, в случае необходимости, радикально решать кадровые вопросы, каждый чиновник должен осознавать, что пребывание в должности требует эффективности. В случае отсутствия таковой – можно быстро потерять свою должность".

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш приводит такие аргументы в пользу сохранения Резников на его нынешнем посту:

"Во время войны этот человек управляет самым важным министерством. Все международные контакты, внутренние, весь менеджмент войны фактически завязан на министре обороны. Если главком ВСУ Залужный – это ведение войны, то Резников – это обеспечение наших войск, менеджмент. Учитывая, что у него уже "наведены мосты" с тем же Западом, было бы неправильно менять его, тем более, когда анонсируется очередное массированное наступление россиян".

С другой стороны, продолжает эксперт, как Резников может оставаться на своем посту после всплывших фактов коррупции на госзакупках в МО?

"Не могут такие схемы проходить мимо министра. Он точно знал, как это работает, – уверен Денис Богуш. – К тому же, замы, замешанные в этом, не случайные люди. Их ведь зачем-то назначил, как-то проверяли. И они воровали точно не только для себя. Это какая-то общая схема".

После того, как коррупционные игры в МО стали общественным достоянием, у власти появилась идея снять Резникова (пусть негатив возьмет на себя) – и заменить на нынешнего руководителя Главного управления разведки – Буданова, напоминает эксперт.

"Но проблема в том, что глава МО, согласно недавно принятым изменениям в законодательстве, должен быть гражданским. Соответствующей кандидатуры у власти нет. Потому смену Резникова поставили "на паузу". По крайне мере, пока, – отмечает Денис Богуш. – Логично решив, что пусть лучше будет хоть и попавший под огонь критики, но опытный Резников. Достойную ему замену "слуги" попросту не могут найти в имеющемся в их распоряжении кадровом резерве".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советнику замминистра обороны вручили подозрение на присвоение 1,7 млрд грн.

Также "Комментарии" писал о том, кто принимает решение об отставке Резникова.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/ua
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!