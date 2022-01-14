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Должен был защищать окружающую среду, а в итоге ее убивает: ГБР взяло с поличным экс-нардепа

Сотрудники ГБР разоблачили народного депутата VIII созыва, члена депутатской фракции партии "Блок Петра Порошенко", обманом завладевшего $17 тысячами

сегодня, 13:07
Автор:

Кравцев Сергей
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Работники ГБР взяли с поличным бывшего народного депутата VIII созыва БПП, который при новой власти трудоустроился советником Главы Государственной экологической инспекции. Чиновник попался спецслужбам на взятке в размере 17 тысяч долларов. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил экс-нардеп Егор Фирсов.

Должен был защищать окружающую среду, а в итоге ее убивает: ГБР взяло с поличным экс-нардепа

ГБР разоблачило на мошенничестве экс-нардепа: Фото: ГБР

По информации ряда СМИ речь идет об экс-нардепе Андрее Немировском. Егор Фирсов рассказывает, тот советник обещал предпринимателю сделать "правильную" оценку влияния на окружающую среду и все "порешать".

"Вы и представить себе не можете, сколько еще таких советников лазают по кабинетам, как шмыги и ищут предпринимателей на обилечивание. Каждый день у них новые жертвы. Умножьте 17 тысяч долларов на 30 дней. Это, конечно, условно, но выходит почти полмиллиона долларов на одно чудовище, которое должно было защищать окружающую среду, а вместо этого его уничтожает", – отметил экс-нардеп.

Политик продолжает, вот и ответ, почему у нас все так плохо с природой, где предприниматели творят, что хотят, потому что не имеют уважения к контролирующим органам, а те, кто должен защищать окружающую среду, набивает карманы на ее уничтожении. И делает это абсолютно безнаказанно. Егор Фирсов обратился ко всем неравнодушным гражданам дать максимальную огласку этому инциденту, чтобы в дальнейшем было меньше таких коррупционеров.

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Источник: https://www.facebook.com/100000190799435/posts/5352447188104921/
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