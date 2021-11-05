Доходы украинцев, в основной массе, падают, — эксперты о том, почему украинцы хотят профессионалов у власти

Эксперты обсудили события в Украине, фото из открытых источников

В эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" эксперты обсудили события в политической и экономической жизни Украины. В частности, заявления бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова о походе в политику, отмене командировок для оппозиции.



Политолог Олег Петровец считает, что Украине нужны специалисты и опытные люди у власти. Именно таковых хотят видеть украинцы в Кабмине и парламенте. Эксперт подчеркнул, что Авакову будет очень сложно объединить вокруг себя таких же амбициозных политиков, потому что в Украине "где два украинца — там три гетмана".

"Украинцы имеют запрос на профессиональных людей, но запрос на новых профессионалов никуда не делся. Аваков может удовлетворить потребность в профессиональности, опыта у него много. Однако украинец сейчас хочет нового человека, но уже теперь профессионального. Если раньше хотели кого-либо, только не старую власть, то сейчас все изменилось. Люди, которые не знают куда вести страну — это еще большая беда, чем те, которые знают куда вести и воруют. Люди сейчас это понимают. Аваков знает про свой вес в политике, понимая как он может общаться с политическими кругами, объединять. Хотя объединить очень амбициозных людей со своими ресурсами, со своими каналами коммуникации, очень трудно. Я сомневаюсь, что получится широкий альянс, который будет иметь поддержку украинцев", — добавил эксперт.

Кроме того, он сказал, что на сегодняшний день в Украине, где есть монобольшинство у власти, сверхблагоприятная ситуация для проведения реформ. Для того чтобы сделать из страны экономическое чудо. Относительно отмены командировок, то Олег Петровец считает это не чем иным, как исключительно парламентской бюрократией и "мелкой пакостью". Также он напомнил, что при бывших президентах была кулуарная война.

Олег Пендзин, член экономического дискуссионного клуба, считает, что люди оценивают эффективность власти исходя из того, сколько средств осталось в их карманам. То есть для украинцев показатель эффективности власти – это паритет покупательной способности.



"Если люди чувствуют, что им стало хотя бы не хуже, то это дает поддержку определенной политической силе. Если мы с вами видим стремительное обнищание в действительности и падение доходов населения, то бесспорно это вызывает негативную реакцию. Пока что доходы украинцев, в основной массе, по моему мнению, падают. Что касается средней зарплаты, то в структуре доходов населения средняя зарплата занимает лишь 35%. С пенсиями и соцвыплатами ситуация нехорошая. А вот изменения в правительстве — не более, чем поиск ситуативных виновных", — говорит Олег Пендзин.

Как сообщал портал "Комментарии", депутатам оппозиции не дают командировок.









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