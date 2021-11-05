Доходы украинцев, в основной массе, падают, — эксперты о том, почему украинцы хотят профессионалов у власти

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Козлова Альбіна
Эксперты обсудили события в Украине, фото из открытых источников
В эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" эксперты обсудили события в политической и экономической жизни Украины. В частности, заявления бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова о походе в политику, отмене командировок для оппозиции.
Политолог Олег Петровец считает, что Украине нужны специалисты и опытные люди у власти. Именно таковых хотят видеть украинцы в Кабмине и парламенте. Эксперт подчеркнул, что Авакову будет очень сложно объединить вокруг себя таких же амбициозных политиков, потому что в Украине "где два украинца — там три гетмана".
Кроме того, он сказал, что на сегодняшний день в Украине, где есть монобольшинство у власти, сверхблагоприятная ситуация для проведения реформ. Для того чтобы сделать из страны экономическое чудо. Относительно отмены командировок, то Олег Петровец считает это не чем иным, как исключительно парламентской бюрократией и "мелкой пакостью". Также он напомнил, что при бывших президентах была кулуарная война.
Олег Пендзин, член экономического дискуссионного клуба, считает, что люди оценивают эффективность власти исходя из того, сколько средств осталось в их карманам. То есть для украинцев показатель эффективности власти – это паритет покупательной способности.
Как сообщал портал "Комментарии", депутатам оппозиции не дают командировок.
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