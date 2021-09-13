«ДНР» и «ЛНР» заключили договор о «едином экономическом пространстве»: какие есть варианты развития ситуации

Главари оккупированных территорий Донбасса, так называемых "ЛНР" и "ДНР", Леонид Пасечник и Денис Пушилин договорились о создании "единого экономического пространства" с целью "стратегического партнерства в экономической, таможенной и налоговой сферах". Кроме того, они якобы готовятся к так называемому "референдуму" об объединении "республик". С чем связаны эти процессы? Какие есть варианты развития ситуации? На эти вопросы постарались ответить эксперты изданию "Комментарии-Украина".

«ДНР» и «ЛНР» - фото из открытых источников

Договор о создании единого экономического пространства на временно неподконтрольных территориях в какой-то степени может немного улучшить ситуацию для местных жителей, что для нас является позитивным. Так считает один из участников политической подгруппы переговорщиков по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Минского формата, глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш.

"По сути, это оптимизации Москвой своих расходов на содержание т.н. "республик". Таможенная дыра занимала достаточно много средств, к тому же усиливала борьбу т.н. "элит" этих "республик" между собой. Второй мотив – идеологически. Показать, что куда-то они всё же движутся. Тем более, что объединение "республик" было одним из желаний адептов "русского мира". То есть, два мотива: оптимизация расходов и логистической системы управления (чем Москва облегчила себе жизнь) и – идеологический", – поясняет Сергей Гармаш.

Он акцентирует, что разговоры о подобном экономическом объединении начинались еще бывшими "руководителями" т.н. "республик" – Плотницким и Захарченко. Но тогда они ни к чему не привели. Ну, а новые "лидеры республик", похоже, более послушны Москве.

"Но это абсолютно не означает, что т.н. "ДНР" и "ЛНР" объединятся, – подчеркивает Сергей Гармаш. – Даже в текст заявления о создании единого экономического пространства говорится, что оно создается для программ развития "республик" на 2022-2024 гг. То есть, ни о каком объединении речи быть не может. В лучшем случае – экономическая система по образцу того же бестаможенного пространства между РФ и Беларусью. Но политического объединения не будет".

Не верит эксперт и в то, что "республики" станут проводить референдум об объединении.

"Сейчас в нем нет никакого смысла. Пока работают Минские соглашения, пока РФ не отказалась от них, от надежды с помощью Минского процесса реализовать планы впихнуть оккупированный Донбасс с политическое тело Украины, никакого объединения не будет. Оно возможно лишь тогда, когда Россия увидит, что у нее нет возможности дипломатическим, политическим путем надавить на Украину. Тогда она может по примеру Абхазии и Южной Осетии, признать эту "республику" или "республики" и оказывать военную помощь. Консервируя конфликт по абхазскому образцу. Но это нежелательный, в том числе для РФ, вариант. И он будет откладываться на крайний случай, – уверен Сергей Гармаш. – Потому не верю в референдум об объединении "республик" или об их присоединении к России".

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов подчеркивает, что такие инициативы время от времени появляются и провозглашаются. Но пока дальше заявлений дело не пошло.

"Причины таких "объединительных" инициатив понятны. В ОРДЛО сложились свои кланы, свои группировки, которые держат экономику, "границы". И никто не хочет делиться. Всё это затратно, в том числе, для российского бюджета. И РФ периодически пытается как-то уменьшить расходы на псевдореспублики, – поясняет эксперт. – Посмотрим, насколько удастся в этот раз. Получится ли договориться о разделении сфер влияния".

Что касается разговоров об объединении т.н. "ДНР" и "ЛНР", то если начнутся движения в данном направлении, Украина сможет ставить вопрос о нарушении Россией, контролирующей ОРДЛО, Минских соглашений.

"На такие провокации украинская сторона должна реагировать. Как и на раздачу российских паспортов, возможное голосование жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму РФ. Следует активно продвигать на международной арене всё происходящее как фактический выход России из Минских договоренностей", – уверен Александр Леонов.

Напомним, эксперты для издания "Комментарии" проанализировали ситуацию в ОРДЛО накануне выборов в Госдуму, а также рассказали, как Россией окучивается регион, как события могут развиваться дальше и как влияют на происходящее российско-белорусские учения "Запад-2021".

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