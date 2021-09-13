«ДНР» и «ЛНР» заключили договор о «едином экономическом пространстве»: какие есть варианты развития ситуации

Главари оккупированных территорий Донбасса, так называемых
"ЛНР" и "ДНР", Леонид Пасечник и Денис Пушилин договорились о создании "единого
экономического пространства" с целью "стратегического партнерства в экономической,
таможенной и налоговой сферах". Кроме того, они якобы готовятся к так называемому
"референдуму" об объединении "республик". С чем связаны эти процессы? Какие есть варианты развития
ситуации? На эти вопросы постарались ответить эксперты изданию "Комментарии-Украина".
«ДНР» и «ЛНР» - фото из открытых источников
Договор о создании единого экономического пространства на
временно неподконтрольных территориях в какой-то степени может немного улучшить
ситуацию для местных жителей, что для нас является позитивным. Так считает один
из участников политической подгруппы переговорщиков по урегулированию ситуации
на Донбассе в рамках Минского формата, глава Центра исследования социальных
перспектив Донбасса Сергей Гармаш.
"По сути, это оптимизации Москвой своих расходов на
содержание т.н. "республик". Таможенная дыра занимала достаточно много средств,
к тому же усиливала борьбу т.н. "элит" этих "республик" между собой. Второй
мотив – идеологически. Показать, что куда-то они всё же движутся. Тем более,
что объединение "республик" было одним из желаний адептов "русского мира". То
есть, два мотива: оптимизация расходов и логистической системы управления (чем
Москва облегчила себе жизнь) и – идеологический", – поясняет Сергей Гармаш.
Он акцентирует, что разговоры о подобном экономическом
объединении начинались еще бывшими "руководителями" т.н. "республик" –
Плотницким и Захарченко. Но тогда они ни к чему не привели. Ну, а новые "лидеры
республик", похоже, более послушны Москве.
"Но это абсолютно не означает, что т.н. "ДНР" и "ЛНР"
объединятся, – подчеркивает Сергей Гармаш. – Даже в текст заявления о создании
единого экономического пространства говорится, что оно создается для программ
развития "республик" на 2022-2024 гг. То есть, ни о каком объединении речи быть
не может. В лучшем случае – экономическая система по образцу того же
бестаможенного пространства между РФ и Беларусью. Но политического объединения
не будет".
Не верит эксперт и в то, что "республики" станут проводить
референдум об объединении.
"Сейчас в нем нет никакого смысла. Пока работают Минские
соглашения, пока РФ не отказалась от них, от надежды с помощью Минского
процесса реализовать планы впихнуть оккупированный Донбасс с политическое тело
Украины, никакого объединения не будет. Оно возможно лишь тогда, когда Россия
увидит, что у нее нет возможности дипломатическим, политическим путем надавить
на Украину. Тогда она может по примеру Абхазии и Южной Осетии, признать эту
"республику" или "республики" и оказывать военную помощь. Консервируя конфликт
по абхазскому образцу. Но это нежелательный, в том числе для РФ, вариант. И он
будет откладываться на крайний случай, – уверен Сергей Гармаш. – Потому не верю
в референдум об объединении "республик" или об их присоединении к России".
Исполнительный директор в Центре прикладных политических
исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов
подчеркивает, что такие инициативы время от времени появляются и
провозглашаются. Но пока дальше заявлений дело не пошло.
"Причины таких "объединительных" инициатив понятны. В ОРДЛО
сложились свои кланы, свои группировки, которые держат экономику, "границы". И
никто не хочет делиться. Всё это затратно, в том числе, для российского
бюджета. И РФ периодически пытается как-то уменьшить расходы на
псевдореспублики, – поясняет эксперт. – Посмотрим, насколько удастся в этот
раз. Получится ли договориться о разделении сфер влияния".
Что касается разговоров об объединении т.н. "ДНР" и "ЛНР",
то если начнутся движения в данном направлении, Украина сможет ставить вопрос о
нарушении Россией, контролирующей ОРДЛО, Минских соглашений.
"На такие провокации украинская сторона должна реагировать.
Как и на раздачу российских паспортов, возможное голосование жителей ОРДЛО на
выборах в Госдуму РФ. Следует активно продвигать на международной арене всё
происходящее как фактический выход России из Минских договоренностей", – уверен
Александр Леонов.
Напомним, эксперты для издания "Комментарии" проанализировали ситуацию в ОРДЛО накануне выборов в Госдуму, а также рассказали, как Россией окучивается регион, как события могут развиваться дальше и как влияют на происходящее российско-белорусские учения "Запад-2021".
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