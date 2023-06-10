Дмитрий Разумков рассказал, кто помог затянуть время для олигархов на 2 года

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Кравцев Сергей
Украина упустила драгоценную возможность из-за политических манипуляций. Еще хуже, что власть искусственно затягивала процесс деолигархизации в интересах отдельных людей. Теперь хочется увидеть, что по этому поводу скажет Министр юстиции Малюська. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет экс-председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, реагируя на рекоммендации Венецианской комиссии по закону о деолгархизации.
Дмитрий Разумков. Фото: из открытых источников
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По его словам, на вчерашнем заседании Венецийка четко отметила – редакция закона, проталкиваемая украинскими властями, имеет индивидуальный подход к деолигархизации, а не системный. Потому что СНБО, который должен определять список олигархов, на 100% подчинен президенту и только имплементирует его решение. Ибо для деолигархизации нужно антимонопольное, антритрастовое, антикоррупционное законодательство. Также необходим нормальный, цивилизованный, взвешенный и понятный подход.
Отметим, что Венецианская комиссия рекомендовала Украине отложить имплементацию закона об олигархах. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська из Венеции после заседания комиссии.
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