«Динамо Киев» грозит трансферный бан

На данный момент в ФИФА заведено три дела по искам против клуба Динамо Киев на общую сумму около 350 тыс. евро, сообщают "Тайны футбола", публикуя соответствующие документы.



1. Мбокани решение Палаты по разрешению споров ФИФА от 8.05.2020 на 78 892 евро + 5% годовых и трансферный бан.



2. ФК "Малага" (трансфер Антунеша) решение ПРС ФИФА от 27.03.2020 на 25 298,5 евро и трансферный бан.

3. ФК "Митьюлланд" (трансфер Дуелунда) жалоба в ПРС ФИФА от 1.12.2020 на сумму 241,158.21 + проценты на момент фактической оплаты.

"Учитывая имеющуюся информацию и документы, все разговоры про усиление состава Динамо в зимнее трансферное окно выглядят необоснованно. Всё это больше похоже на пускание пыли в глаза и попытку создать иллюзию работы менеджмента успешного клуба. Финансовое положение в клубе нестабильно и, помимо долгов по спорам ФИФА, в Динамо также существует и внутрення задолженность перед игроками и сотрудниками клуба", — считают авторы сообщения.

Кроме того, рассчитывать на платежи УЕФА и вырученные деньги от трансферов игроков особо не стоит, полагают авторы канала, ссылаясь на возможные долги Суркисов перед инвесторами.









Ранее в СМИ сообщалось, что "Динамо Киев" также имеет долг перед "Приват Банком" в размере 16,7 млн долларов. Ещё порядка 5 млн долларов банку должен президент ФК Игорь Суркис, отмечается в публикации.

Напомним, что единоличным лидером по количеству зараженных среди клубов, участвующих в текущей Лиге чемпионов, оказалось киевское "Динамо". Общее число игроков команды подхвативших недуг и большей частью уже вернувшихся к тренировкам составляет 18 футболистов. Второе место с 10-ю игроками, получившими позитивные тесты, занимает донецкий "Шахтер". Третья позиция в этом печальном рейтинге у австрийского "Зальцбурга" — 9 футболистов.

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