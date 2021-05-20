Десоветизация украинского законодательства: что запланировали нардепы

Отечественные политики пытаются улучшить государственную законодательную базу. Это значит не только принятие новых законов, но и отказ от некоторых старых (или же, лучше сказать, устаревших).



Нардепы проголосовали за десоветизацию законодательства Украины. Фото из открытых источников

Как сообщает "Украинская правда", ссылаясь на представителей пресс-центра Верховной Рады, 10 мая нардепы поддержали проект закона, который нивелирует действие некоторых документов, принятых еще во времена СССР.

Отмечается, что законопроект прошел рассмотрение только по первому чтению. Свои голоса "за" документу отдало 264 народных избранника.

Более тысячи различных законодательных актов, которые регулировали политику во времена существования Украинской советской социалистической республики, до сих пор действуют в отдельных сферах нашей страны.

Как сообщают в парламенте, подобной "десоветизацией" хотят модернизировать работу украинского законодательного механизма. Отмечается, что некоторые документы будут полностью отменены и отправлены в "историю", где им и место. Однако часть возьмут за основу для новых, тщательно переработав и изменив терминологию, которая уходит корнями в советские времена.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие проблемы могут коснуться некоторых исторических памятников, когда придет черед их декоммунизации. В частности, речь шла об известнейшей столичной скульптуре "Родина-мать".

По мнению гендиректора аналитической группы "Левиафан" Николая Мельника, процесс декоммунизации в Украины слишком далек от совершенства. На это во многом влияет тот факт, что такие изменения должны проходить параллельно с реформами системы образования, истории в том числе. Если не сделать этот процесс более глобальным, то, уверен эксперт, новых смыслов украинцам создать не удастся. Больше деталей — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, какие проблемы могут быть с переименований некоторых "советских" улиц, которые до сих пор не декоммунизированы в Харькове.

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