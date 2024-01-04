Депутаты теперь могут выехать за границу только с инструкциями от МИД: что произошло

Руководитель ВРУ Руслан Стефанчук сообщил, что с 1 января для получения заграничной командировки народные депутаты Украины должны получить от Министерства иностранных дел тезисы или разъяснения для комментариев о внешней политике Украины. Об этом Стефанчук рассказал украинским медиа, передает портал "Комментарии".

Народным депутатам ограничили выезд за границу. Фото из открытых источников

Глава ВРУ пояснил, что соответствующее распоряжение должно способствовать формированию политики "единого голоса" Украины за рубежом.

"Хочу подчеркнуть, что командировка народного депутата — это одна из составляющих межпарламентской активности. И когда депутат представляет парламент Украины, то от его имени должен говорить то, что сегодня нужно украинскому народу, а не преследовать какие-то собственные бизнес-интересы", — заявил Руслан Стефанчук.

При этом глава парламента назвал гибким нововведение для нардепов, поскольку, по его словам, "МИД понимает, что не может диктовать парламенту, но основные положения, основной one voice относительно политики государства должны поддерживать все, кто представляет Украину за рубежом".

Как известно, с 1 января вступили в силу изменения в распоряжение спикера Верховной Рады об оформлении народными депутатами командировок за границу во время военного положения. Обновленное распоряжение предусматривает, что народные депутаты перед командировкой должны получить официальные разъяснения МИД относительно внешнеполитического курса государства или согласованные МИД тезисы официальных заявления, комментариев народного депутата Украины с целью реализации государственной политики в сфере внешних отношений по вопросам, связанным с темой командировки за границу.