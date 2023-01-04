logo

BTC/USD

16850.03

ETH/USD

1249.22

LTC/USD

76.27

USD/UAH

40.40

EUR/UAH

42.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Депутаты сетуют на работу таможни: названы суммы поступлений
commentss НОВОСТИ Все новости

Депутаты сетуют на работу таможни: названы суммы поступлений

По мнению главы профильного комитета ВРУ, цифры таможенных поступлений за 2022 год "печальные".

сегодня, 09:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Давиденко Евгения

Из запланированных 528,3 млрд. гривен в государственный бюджет-2022 поступило 300,8 млрд. гривен таможенных платежей. То есть выполнение плана составляет 56,9% (-227,5 млрд. грн). Об этом написал в соцсети Telegram глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетьманцев.

Депутаты сетуют на работу таможни: названы суммы поступлений

Фото: https://pixabay.com/


“На провал работы, безусловно, повлияла трехмесячная отмена таможенных платежей, однако с их возобновлением в июле ситуация существенно не исправилась. Ни к плану, ни год к году. Сказываются системные проблемы службы и неспособность руководства органа их преодолеть”, — считает народный депутат.


По его мнению, среди всех финансовых органов таможня является самым слабым местом после Бюро экономической безопасности.


Разочарованный работой таможни и его коллега, народный депутат Ярослав Железняк, также исполняющий обязанности первого заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики


В соцсети он отметил, что план 44 млрд/месяц не был выполнен ни в один месяц в течение года; что на пользу таможенных платежей сыграли девальвация и инфляция, однако на результатах работы таможни это не отразилось. Нардеп также сетует, что ни разу не видел на комитете хотя бы какого-нибудь адекватного предложения от Государственной таможенной службы (кроме одного заместителя).


“Главная причина такого провала таможни очень проста: там воруют. Воруют миллиарды, а руководство таможни сейчас скорее похоже на сборище воров, чем на людей, имеющих отношение к власти во время войны”, — написал нардеп.


Вместе с тем, он отметил работу Налоговой.


"Бизнес заплатил 694,4 млрд грн за 2022 год. Это 99,4% от того, что было запланировано на год в мирное время и на 80 млрд грн больше, чем в мирный 2021 год. Это при падении экономики, наличии законной возможности не платить налоги и налоговые льготы. Налоги являлись главным ресурсом для финансирования армии весь год”, — подчеркнул Железняк.


Ранее мы писали , что Налоговая планирует проверить более 4 тысяч бизнесов.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!