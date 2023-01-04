Депутаты сетуют на работу таможни: названы суммы поступлений

Из запланированных 528,3 млрд. гривен в государственный бюджет-2022 поступило 300,8 млрд. гривен таможенных платежей. То есть выполнение плана составляет 56,9% (-227,5 млрд. грн). Об этом написал в соцсети Telegram глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетьманцев.

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“На провал работы, безусловно, повлияла трехмесячная отмена таможенных платежей, однако с их возобновлением в июле ситуация существенно не исправилась. Ни к плану, ни год к году. Сказываются системные проблемы службы и неспособность руководства органа их преодолеть”, — считает народный депутат.





По его мнению, среди всех финансовых органов таможня является самым слабым местом после Бюро экономической безопасности.





Разочарованный работой таможни и его коллега, народный депутат Ярослав Железняк, также исполняющий обязанности первого заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики







В соцсети он отметил, что план 44 млрд/месяц не был выполнен ни в один месяц в течение года; что на пользу таможенных платежей сыграли девальвация и инфляция, однако на результатах работы таможни это не отразилось. Нардеп также сетует, что ни разу не видел на комитете хотя бы какого-нибудь адекватного предложения от Государственной таможенной службы (кроме одного заместителя).





“Главная причина такого провала таможни очень проста: там воруют. Воруют миллиарды, а руководство таможни сейчас скорее похоже на сборище воров, чем на людей, имеющих отношение к власти во время войны”, — написал нардеп.





Вместе с тем, он отметил работу Налоговой.





"Бизнес заплатил 694,4 млрд грн за 2022 год. Это 99,4% от того, что было запланировано на год в мирное время и на 80 млрд грн больше, чем в мирный 2021 год. Это при падении экономики, наличии законной возможности не платить налоги и налоговые льготы. Налоги являлись главным ресурсом для финансирования армии весь год”, — подчеркнул Железняк.





Ранее мы писали , что Налоговая планирует проверить более 4 тысяч бизнесов.







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