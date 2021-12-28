Депутат от ОПЗЖ Кузьмин: СБУ может незаконно прослушивать не только украинских политиков, а и зарубежных послов



















Служба безопасности Украины страны превратилась в организованную группу, которая якобы по заказу власти фабрикует уголовные дела в отношении неугодных. СБУ может незаконно использовать неучтенную технику для прослушивания телефонных переговоров иностранных послов и украинских политиков. Об этом заявил народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин в интервью Елене Бондаренко и VESTI.

Ренат Кузьмин - фото из открытых источников

Парламентарий отметил, что записи могут производиться с помощью комплексов по перехвату телефонных переговоров, которые были закуплены за неучтенные деньги.

"Эти комплексы не были поставлены на бухгалтерский учет службы. На этом неучтенном оборудовании до сих пор незаконно работают штатные сотрудники СБУ. С помощью этих комплексов они могут прослушивать и послов, и депутатов, и прокуроров, и судей, а также по заказу тех, кто платит, чьих-то любовников, любовниц, следят за родственниками, соседями, конкурентами по бизнесу, а записи продают", – рассказал Кузьмин.

Народный депутат напомнил, что в 2016 году Украине удалось избежать международного скандала, когда СБУ изобличили в прослушивании посла Германии.

"Тогда скандал с большим трудом замяли. Так вот, СБУшники на этих неучтенных комплексах могут прослушивать всех. Я не удивлюсь, если и посла США, и посла ЕС тоже. Потом сотрудники СБУ отслушивают ВСЕ эти разговоры и неинтересные им уничтожают, а интересные сохраняют в соответствующих файлах на определенных носителях. На каждого политика собираются такие файлы. Много лет. И вот, когда кому-то захочется посадить кого бы то ни было, СБУшники могут поднять эти файлы, нарезать необходимые моменты, объеденить их в один файл и выдать за нужный разговор. Повторюсь, все это абсолютно незаконно", – акцентировал парламентарий.

Ренат Кузьмин уверен, что дело против председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука фабриковалось именно с помощью таких незаконных записей.

"Возьмем, к примеру, дело Медведчука. Оно сфабриковано от первой до последней страницы. Доказательства его вины базируются на неких записях его телефонных переговоров, сделанных якобы в рамках контрразведывательной деятельности СБУ. Так, во всяком случае, заявили на брифинге руководители СБУ и ГПУ. На самом деле никаких официальных записей разговоров Медведчука может не существовать. СБУшники по заказу власти могли поднять из архивов файлы по Медведчуку, собранные, повторюсь, незаконно с помощью неучтенных комплексов, передали их некому журналисту, а тот слил их в Интернет. Каким-то чудесным образом после их обнародования сразу же было возбуждено уголовное дело в отношении Медведчука и эти "пленки" перекочевали из Интернета в уголовное дело и были выданы СБУшниками, как "пленки", полученные ими в результате законных контрразведывательных мероприятий", – рассказал политик.

Также Кузьмин добавил, что ни разрешения суда на прослушку, ни ходатайства прокурора об этом в деле нет, потому что их, по мнению политика, не существует.

"Получается, дело Медведчука, а теперь еще и дело Порошенко, базируется на таких "пленках", не имеющих никакого отношения ни к уголовному процессу, ни к контрразведывательной деятельности. Поэтому по делу Медведчука никогда не будет обвинительного приговора. Оно и в суд никогда не будет направлено. Прокуроры, которые сегодня пытаются это дело хоть как-то сформировать, отчетливо понимают, что оно развалится в суде. СБУшники будут изобличены в незаконной деятельности, а следователи – в фабрикации доказательств", – констатировал Ренат Кузьмин.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук подвергается политическим и уголовным преследованиям со стороны власти за резкую критику ее непрофессионализма, а также за категорическое несогласие с экономическим курсом действующей власти.

На данный момент Медведчук находится под следствием по двум уголовным производствам и обвиняется в государственной измене. В мае ему было предъявлено первое обвинение, а в октябре последовало новое подозрение.

Общаясь с журналистами после судебного заседания, которое состоялось 2 ноября, Виктор Медведчук констатировал, что, к сожалению, говорить о торжестве закона и справедливости в Украине пока не приходится, потому что органы прокуратуры продолжают фальсифицировать уголовные дела, а суды находятся под давлением власти.





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