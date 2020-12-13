Депутат Кисилевский не обращался к премьеру по "зеленой" энергетике - опровержение нардепа

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Станислав Молчанов
В некоторых украинских изданиях прошла информация о том, что народные депутаты обратились в Кабмин с требованием провести очередные компенсации из госбюджета за тарифы "зеленым" энергопроизводителям. В информации указывалось, что подписал документ заместитель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.
Заместитель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский
В свою очередь, Кисилевский опроверг данные сообщения, назвав их ложными. Соответствующее заявление парламентарий опубликовал на своей странице в Facebook.
Также, в своем посте Кисилевский указывает на обдуманное решение не подписывать документ.
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