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Главная Новости Политика внутренняя политика Депутат Кисилевский не обращался к премьеру по "зеленой" энергетике - опровержение нардепа
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Депутат Кисилевский не обращался к премьеру по "зеленой" энергетике - опровержение нардепа

На момент публикации заявления по зеленой энергетике такого документа не существовало, заявил нардеп Кисилевский

сегодня, 13:25
Автор:

Станислав Молчанов

В некоторых украинских изданиях прошла информация о том, что народные депутаты обратились в Кабмин с требованием провести  очередные компенсации из госбюджета за тарифы "зеленым" энергопроизводителям. В информации указывалось, что подписал документ  заместитель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Депутат Кисилевский не обращался к премьеру по "зеленой" энергетике - опровержение нардепа

Заместитель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский

В свою очередь, Кисилевский опроверг данные сообщения, назвав их ложными. Соответствующее заявление парламентарий опубликовал на своей странице в Facebook.

"Целый ряд CМИ распространили ложную информацию о том, что я якобы подписал обращение к премьер-министру с требованием выплачивать деньги за зеленый тариф из госбюджета. Дело даже не в том, что я его не подписывал. А в том, что на момент распространения этой информации, подписанного и отправленного документа не существовало. В приложении к посту фото из системы электронного документооборота Рады. Спустя несколько часов после выхода информации в СМИ, письмо все еще находилось на стадии подписания в электронной системе Верховной Рады. Соответственно обращение не было отправлено адресату", — написал депутат.

Также, в своем посте Кисилевский указывает на обдуманное решение не подписывать документ.

"Я осознанно не подписал это письмо. Зеленый тариф в Украине по-прежнему самый высокий в Европе, и, вероятно, один из самых высоких в мире. И именно непомерный размер этого зеленого тарифа является одной из главных причин роста цены электроэнергии. Зеленые энергетики уже не могут больше выжать денег из потребителей и ищут новые источники удовлетворения своих аппетитов. На этот раз из бюджета", — уточнил нардеп.



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Источник: https://apostrophe.ua/news/business/energy/2020-12-13/dokumenta-ne-suschestvovalo-nardep-kisilevskij-oproverg-dannye-ob-obraschenii-k-premeru-po-zelenomu-tarifu/217605
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