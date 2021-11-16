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Депутат Киеврады Владислав Трубицын подрался из-за жены министра

Депутаты в Киевраде подрались из-за жены министра

сегодня, 10:04
Автор:

Станислав Молчанов
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В помещении КГГА между депутатами Киевсовета Владиславом Трубицыным и Ярославом Федоренко произошла потасовка. Один из них попытался ударить другого, а причиной якобы стала женщина. Как передает издание "Комментарии", соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал "ПриСлуга", пишет сайт "Обозреватель".

Депутат Киеврады Владислав Трубицын подрался из-за жены министра

Владислав Трубицын. Фото из открытых источников

Как утверждается, на обнародованных кадрах депутаты ведут себя довольно фривольно и якобы позволяют себе обнимать главу фракции "Слуга народа" в Киевсовете Евгению Кулебу – супругу министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Отмечается, что "слуга народа" Трубицын находился в состоянии опьянения, когда обнимался с женщиной, похожей на супругу министра. Затем к ним подошел депутат Федоренко из фракции "Единство". Видно, что первый пошатывается на ногах, находясь в нетрезвом состоянии.

Компания какое-то время что-то обсуждала, но как только Федоренко и сам попытался обнять женщину, Трубицын отреагировал и замахнулся, чтобы ударить его. Однако промахнулся и сбил главу фракции с ног.


"Слуги народа" часто попадают в разные скандалы, котороые затем долгое время оказываются в центре внимания СМИ. Так, одним из последних стало высказывание Галины Третьяковой о погибшем нардепе Антоне Полякове, которое вызвало резонанс в сети. После известий о его смерти она во фракционном чате назвала его врагом. Затем нардепа отстранили от пяти заседаний. Руководство президентской фракции высказалось с критиков в адрес Третьяковой.

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Источник: https://news.obozrevatel.com/kiyany/politics/deputatyi-v-kievrade-podralis-iz-za-chuzhoj-zhenyi-v-set-popalo-video.htm
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