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Главная Новости Политика внутренняя политика Денисова: Гендерное равенство - это равный правовой статус мужчин и женщин
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Денисова: Гендерное равенство - это равный правовой статус мужчин и женщин

Ни один областной центр не возглавляет женщина по результатам последних местных выборов, считает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова

22 июня 2021, 22:53
Автор:

Ольга Чародий

Сейчас чрезвычайно актуальны проблемы гендерной дискриминации и гендерного неравенства. Гендерное равенство — это равный правовой статус мужчин и женщин. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, сообщают "Комментарии-Украина".

Денисова: Гендерное равенство - это равный правовой статус мужчин и женщин

Людмила Денисова (фото из открытых источников)

"Украина заняла 59 место в мире в рейтинге гендерного равенства среди 153 государств. В мировом индексе гендерного разрыва Украина обогнала Россию, Грузию, Италию и Израиль, однако отстала от Польши, Беларуси, Эстонии, Молдовы и Латвии.

Гендерное равенство является чувствительным индикатором состояния демократии в обществе. Экономически развитые страны имеют высокие показатели представительства женщин в политических институтах. Женщины составляют 54% населения Украины, но не представлены достойно в органах принятия решений", — считает Денисова.

По ее словам, ни один областной центр не возглавляет женщина по результатам последних местных выборов. Далеким от гендерного баланса является и наш парламент.

"Лишь 20,5% женщин получили мандаты Верховной Рады. Женщины занимают только 23% руководящих должностей в стране. При этом уровень образования женщин в Украине является традиционно лучшим, чем у мужчин. Именно представления женщин во всех ветвях власти, их доступ к процессам принятия решений является основным показателем гендерного равенства.

Показатели в сфере экономики тоже не добавляют оптимизма. По данным Государственной службы статистики, разрыв в оплате труда между женщинами и мужчинами превышает 20%.

Значительной проблемой является гендерно обусловленное насилие и высокий уровень домашнего насилия. Насилие, в том числе домашнее, в отношении женщин является серьезным нарушением прав человека, которое базируется на неравенстве между мужчинами и женщинами и гендерном неравенстве", — подчеркнула она.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Людмила Денисова проверила, в каких условиях живут новорожденные малыши, которые появились на свет от суррогатных матерей и не могут попасть к своим родителям из-за карантина. Условиями содержания уполномоченная по правам человека осталась довольна.


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Источник: Comments.ua
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Обусуждения

Александр

22 июня 2021, 22:53

все правильно! Даешь равенство! и в спорте - отменить женский и мужской! в футболе, волейболе, баскетболе и т.д. не должно быть команд мужских и женских, должны быть общие! не должно быть тенниса женского и мужского - одна турнирная таблица! на фигурном катании - можно и с голубыми, вот только обязать их в синхронном плавании ыычки брить,та то как вывалят! на показах мод должно быть поровну - мужчин и женщин! в армии - мужчин и женщин один к одному, что рядовых, что офицеров! и в трактористы тоже самое

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