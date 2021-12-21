Деньги в ОРДЛО возили бойцы "Альфы": Арахамия рассказал об "угольном деле" Порошенко

Руководитель "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия заявил о том, что к угольному делу, которое теперь набирает обороты и за которое получил подозрение нардеп Петр Порошенко, имели причастность бойцы, которые числились в спецподразделении Альфа. Они использовались как курьеры, которые ездили в ОРДЛО и возили наличные деньги за добытый на оккупированных территориях уголь. О брифинге Арахамии, где он сообщил об этом, пишет Telegram-канал представителя СМИ Андрея Павловского.

Давид Арахамия (фото из открытых источников)

По словам главы "СН", бойцы "Альфы", возившие денежные средства за донецкий уголь, свидетельствуют и рассказывают, кто отдавал им такие приказы. Также должностные лица спецподразделения тоже дают показания

Давид Арахамия отметил, что денежные средства шли через национальные банки и бойцы получали их как наличные. Они передавали эти наличные средства донецким боевикам, которые в документах проходили как работники местных шахт.

Общаясь с представителями медиа, руководитель парламентской фракции сделал заявление, что экс-президенту нужно ввести запрет, чтобы приходить в парламент, когда его причастность к преступным схемам закупки угля в ОРДЛО получит подтверждение.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Петр Порошенко объяснил, когда вернется в Украину. Петр Порошенко прокомментировал свое пребывание в Европе и объяснил, почему он уехал за границу и когда вернется. По его словам, сейчас весь мир и вся Украина должны объединиться против Путина. Порошенко описал ситуацию в государстве, сказав, что там "происходят удивительные вещи" и подчеркнул, что вернется домой в первой половине января. Кроме того, политик добавил, что сейчас пора думать о государстве, а не о собственных рейтингах.

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