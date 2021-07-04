День Военно-Морских Сил в Украине: какие главные задачи стоят перед государством

Сегодня, 4 июля, военные моряки в Украине отмечают свой профессиональный праздник. Президент Украины Владимир Зеленский по этому поводу прибыл в Одесскую область, чтобы поздравить представителей ВМС. Как оцениваете нынешнее состояние наших военно-морских сил (ВМС) нашей страны? Что важно предпринимать для их развития? Эксперты оценили для портала "Комментарии".

Владимир Зеленский. Фото: ТСН

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко подчеркивает, что сейчас актуальность ВМС в составе вооруженных сил значительно выросла.

"Руководство страны, ВСУ всё больше понимают значимость морской компоненты в обороноспособности нашего государства. Важно понимать, что море — не просто южный фланг нашей обороноспособности, но и — за счет усиления ВМС – лучшие экономические, политические возможности, рост роли и значимости нашего государства в мире как морской державы", — отмечает генерал.

По его словам, после захвата россиянами Крыма, где были наши базы, наш корабельный состав, мы находимся сейчас в стадии возрождения ВМС. И тут очень важна роль союзников.

"Британия помогает в строительстве ракетных катеров, инфраструктуры, баз. Америка предоставляет катера Island (предназначены для проведения поисково-спасательных работ и патрулирования). Правда, сейчас уже американцы понимают, что их катера должны поступать к нам не демилитаризованные, а с определенным вооружением, необходимым для обороны морских рубежей. Кстати, сегодня президент, выступая в Одесской области во время торжественных мероприятий по случаю Дня ВМС Вооруженных сил Украины, сообщил, что США в 2022 году начнут передачу Украине боевых катеров Mark VI, — акцентирует Игорь Романенко. — Помощь Турецкой Республики – и в перспективном строительстве эсминцев, и в поставках БПЛ Bayraktar TB2, которые отлично зарекомендовали себя на Кавказе. Их усовершенствованная модель в этом году должна поступить на вооружение ВМС Украины".

Оснащают ВМС Украины и представители отечественного военно-промышленного комплекса, подчеркивает генерал.

"Принят на вооружение ракетный комплекс "Нептун" ("берег-корабль"). Ракеты могут модернизироваться как ракетный комплекс "корабль-корабль" и не только, — отмечает Игорь Романенко. – Это чрезвычайно важно в той ситуации, которая складывается на морских рубежах нашего государства".

Директор Украинского института морского права и безопасности, юрист-международник Богдан Устименко подчеркивает, что наши ВМС после аннексии Крыма россиянами потеряли 80% своих активов.

"Важно понимать, что ВМС — это не только корабли и катера, но и авиация, береговые ракетные дивизионы и артиллерия, спецназ и морская пехота, — отмечает эксперт. – И сейчас мы всё это развиваем и укрепляем, во многом с помощью наших международных партнеров. К концу года, в соответствии с информацией командующего ВМС, будет сформирован первый дивизион Island. Речь о пяти катерах, переданных нам США. Сейчас имеющие Island базируются в порту Южный (Одесская область). Также украинские ВМС активно усиливаются беспилотниками. Это отвечает требованием современности. Кроме того, подписан меморандум о морском сотрудничестве между Украиной и Британией. Это важный шаг в направлении развития национального флота. А еще началось строительство нового корвета украинских ВМС в Турции".

Богдан Устименко напомнил, что уже заявлено — главной базой ВМС Украины, которую намерены активно развивать, станет Очаков (Николаевская область). Также будут развивать базу отечественных военно-морских сил в Бердянске (Запорожская область).

"Руководством государства принято решение усиливать военно-морской потенциал Украины на Азовском море. Это очень важно. Нам нужно защитить наше территориальное море и исключительную морскую экономическую зону, торговые пути. 57% украинского экспорта и 37% всей международной торговли Украины происходят посредством наших морских портов. Поэтому следует максимально укреплять ВМС. Для нас это — жизненно-важный вопрос, — уверен Богдан Устименко. — Развитие собственного военно-морского потенциала является одним из приоритетов страны, поскольку всё так же велика вероятность морской блокады Украины со стороны РФ. Последствия могут быть катастрофическими для нас".

По мнению эксперта, украинскому руководству также необходимо поработать над созданием нового регионального военно-морского соединения в Черноморском регионе.

"Это должна быть своего рода коалиция ВМС наших партнеров с активным участием Украины — для противодействия незаконным действиями страны-агрессора на море. Кроме того, следует интенсифицировать проведение учений на море", — считает Богдан Устименко.

Напомним, ранее в Украину вернулись 12 сотрудников морского грузового судна "Srakane", которые на протяжении целого года не могли выбраться из Бразилии.

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