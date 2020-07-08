День семьи: как побороть клановство в украинской политике

Сегодня, 8 июля, отмечается День семьи. Издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов, как преодолеть "семейственность" в украинской политике. Реально ли, чтобы на ответственные посты назначались не "любі друзі" (вариант – кум, сват, брат, друг), а действительно профессионалы?

"Такие критерии, как интуиция и гороскоп, точно не подходят при отборе кандидатов"

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов обращает внимание, что далеко условные "любі друзі" – не профессионалы, а люди, которые вроде бы со стороны – являются профессионалами. По этому поводу он приводит пример Сингапура, который в Украине "канонизируют", как образец борьбы с коррупцией. Между тем, отмечает эксперт, в Сингапуре процветает непотимз – назначение родных-знакомых на ответственные посты.

"Главная проблема Украины – не "семейственность" при тех или иных назначениях, а отсутствие четких критериев профессионализма, – считает Александр Леонов. – Должен быть серьезный конкурсный отбор с ответственностью отвечающего за него человека. И если на должность назначен не профессионал, в случае серьезно провала на вверенном ему участке, должна следовать отставка и его, и того, кто способствовал назначению. На днях нас огорошила признанием и. о. министра энергетики Ольга Буславец, которая сообщила, что при кадровых назначениях использует интуицию и гороскоп. Такие критерии точно не подходят".

По мнению эксперта, мы имеем комплексную проблему – отсутствие в Украине целенаправленной подготовки специалистов высокого уровня.

"Украине еще позавчера нужно было выстраивать систему госслужбы. Фактически речь идет о том, чтобы людей, которые являют госслужащими, либо претендуют на этот пост, дополнительно обучать, – поясняет Александр Леонов. – В Казахстане, к примеру, была программа, когда претендующую на посты в госслужбе перспективную молодежь отправляли учиться в Европу и США. Чтобы они могли потом применить положительный опыт на свой земле. И, конечно, нужны стимулы, в том числе в смысле высоких зарплат. Но при этом – неприемлемо, когда в Кабмине отдельные чиновники получают огромные премии, в то время как их министерство демонстрирует крайне низкие показатели, а то и вовсе разваливается".

"Когда память избирателя будет лучше работать, политики за свою работу будут более строго отвечать"

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов уверен: если власти говорят о "короткой скамейке запасных", это значит, что на должность не хватает кума, свата, сослуживца, любовницы. Кого-то близкого. Но речь точно не о нехватке профессионалов.

"Быть не может, чтобы в многомиллионной стране не было людей, способных занять ту или иную должность, – подчеркивает эксперт. – В "семейственности", "династийности" как таковой нет ничего плохого. В тех же США можно вспомнить династию Бушей, семейство Клинтонов. Но у нас это приобрело какой-то нехороший оттенок в смысле профессионализма. Точнее – его отсутствия".

Проблема, по словам Николая Спиридонова, в том, что "по наследству" переходит не опыт, а – связи, должности, схемы. И в результате "наследники" людей относительно успешных оказываются неподготовлены к серьезной работе.

"Можно вспомнить сыновей Януковича и Порошенко, которые во время президентства их родителей стали депутатами Верховной Рады. Армейские друзья, бизнес-партнеры Порошенко занимали высокие посты, – говорит эксперт. – А Зеленский сейчас, говоря о короткой скамейке запасных, имеет в виду, что истощилась эта скамейка в "95 квартале". Коллеги президента по творческому цеху стали депутатами, подались в мэры, в советники. В итоге в "95 квартале" творческих кризис – Зеленский перетянул всех в политику. Потому что он не чувствует себя уверено в общение с новыми людьми, предпочитая опираться на людей проверенных. Но это ведь не значит, что они могут быть хорошими государственными менеджерами".

Проблема системна, уверен Николай Спиридонов. Фактически любой представитель украинской власти предпочитает опираться не на профессионалов, а на давних знакомых, которые не выдали бы те или иные коррупционные схемы, проворачиваемые на высшем уровне.

"Как бороться с семейственностью во власти? Самое простое – сделать реальными конкурсы на должности, которые у нас сейчас проходят формально, для галочки, с заранее известными победителями, – считает эксперт. – Второе – если в большей степени, чем сейчас, от результата работы политики, чиновника, будет зависеть его рейтинг, дальнейшее продвижение, он будет больше задумываться о том, чтобы ставить на посты профи. А сейчас политики у нас могут уйти на какое-то время в тень, а потом вернуться и объявить себя "новым лицом". Когда память избирателя будет лучше работать, политики за свою работу будут более строго отвечать".

"То, что на руководящие должности у нас назначают непрофессионалов, нормально воспринимается большей частью общества"

В Украине всегда самым главным социальным лифтом были личные знакомства, связи и протекционизм отдельных политиков другими. Так было и во время СССР, так остается и в независимой Украине, считает политолог Максим Джигун.

"Подобную ситуацию, – отмечает он, – формируют несколько факторов. Первый – у нас совершенно отсутствует юридическая или хотя бы моральная ответственность за людей, приведенных во власть. Какими бы непрофессионалами, а зачастую и коррупционерами ставленники политической элиты не оказались, те, кто привел их во власть, не отвечает за это. Ни перед законом, ни хотя бы ощущая личную ответственность перед населением".

Второй фактор – в Украине не существует профессиональной политики.

"На том же Западе министрами становятся люди, которые прошли определенный карьерный путь, поработали на разных участках, видят проблематику изнутри. Являются, по сути, технократами, – поясняет Максим Джигун. – В Украине же те, кто назначается на высшие посты, нередко не имеют отношения к данной специализации. И часто входят в тему позже, поверхностно, лишь для того, чтобы использовать открывшиеся возможности в своих интересах".

В этой связи политолог предлагает вспомнить назначение главой СБУ Ивана Баканова – человека, который не имеет к спецслужбе никакого отношения. То же самое, считает эксперт, можно сказать о главе Офиса президента Андрее Ермаке.

Третий фактор, формирующий "семейственность" в украинской власти, связан с тем, что у нас те или иные назначения делаются зачастую по принципу коррупционной цепочки.

"Если назначают своих, то появляется возможность легче обговорить свои "шкурные интересы". Централизации власти путем приведения своих людей и дележка ими сфер влияния поясняется тем, что украинская политика очень коррумпирована", – отмечает Максим Джигун.

Эксперт считает одной из главных причин происходящего крайне низкий уровень политической культуры у населения.

"То, что на руководящие должности у нас назначают непрофессионалов, нормально воспринимается большей частью общества, – говорит политолог. – Более того, многие говорят, что в аналогичной ситуации, оказавшись на высоком посту, они бы так же назначали людей из ближнего круга. Ситуация не изменится, пока не изменится наше общество (вырастет его политическая культура). Должно появиться понимание, что на ответственные посты следует назначать не по родственному, а по профессиональному признаку. Плюс – следует активизироваться антикоррупционным органам, не позволяя попадать во власть тем, кто явно идет туда с коррупционными намерениями".

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