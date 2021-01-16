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День памяти «киборгов» в Украине: Зеленский почтил память защитников Донецкого аэропорта

Владимир Зеленский обратил внимание на важность Дня киборгов для Украины

сегодня, 16:11
Автор:

Татьяна Веремеева

Сегодня Украина отмечает День памяти киборгов – украинских военных которые в период с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года держали оборону Донецкого аэропорта.

День памяти «киборгов» в Украине: Зеленский почтил память защитников Донецкого аэропорта

Киборги

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня акцентировал внимание, что героическая оборона Донецкого аэропорта окончательно сломала планы России по захвату Украины.

"Это выглядело как чудо, когда наши люди выдерживали даже после того, как начал "сдаваться" бетон. Но никакого чуда – это отражало закономерность. Потому что украинцы доказали, что рубеж свободы народов в Европе теперь-по восточной границе нашего государства, и на Запад его уже никто и никогда не оттеснит", – написал Зеленский.

Напомним, украинские военные до последнего удерживали оборону Донецкого аэропорта, за что сепаратисты назвали их "киборгами". Кроме военных аэропорт также обороняли волонтеры и медики, которых также почитают 16 января.

"Помним наших героев, живых и павших, и благодарим за их подвиг – за символ того, что мы обязательно выстоим и одержим победу. И над Донецким аэропортом снова взвился сине-желтый флаг Украины. Безграничная благодарность каждому нашему защитнику! Вечная память тем, кто отдал жизнь за свободу Украины!", – написал президент.

Напомним, память защитников Донецкого аэропорта решили увековечить в фильме "Киборги". Позже украинский режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев отметил, что в ближайшие годы в Украине власть не будет поддерживать такие фильмы как "Черкассы", "Киборги" и "Захар Беркут". По его словам, Минкульт отказал режиссеру в выделении финансирования из государственного бюджета на экранизацию сценария под названием "Конотопская битва".


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