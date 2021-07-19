Дело Тупицкого: зачем ГБР проверять решение Верховного Суда — эксперт

Представители Государственного бюро расследований проведут проверки относительно сразу нескольких судей Кассационного админсуда, который входит в Верховный Суд. В чем причина подобной активности и о чем это свидетельствует, порталу "Комментарии" рассказал политический эксперт Павел Нусс.



ГБР проверит судей, которые отменили решение Зеленского насчет Тупицкого. Фото: РБК-Украина

Для начала отметим, что судьи, которыми "заинтересовалось" ГБР, признали неправомерным указ президента Владимира Зеленского насчет отмены назначения Александра Тупицкого главой Конституционного суда.

По мнению Павла Нусса, не может не смешить тот факт, что дело якобы было открыто "по заявлению общественной организации". Однако есть и другие моменты, говорит эксперт, и вот они уже смеха не вызывают.



"Как известно, 14 июля Верховный Суд признал незаконным указ Зеленського об отмене указа Януковича о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда. Судьи ВС решили, что Зеленський не имел права отменять указ предшественника, поскольку указ о назначении уже потерял силу, — говорит эксперт. — Можно как угодно относиться к голове КСУ Тупицкому, но по Конституции Президент Украины не имеет полномочий освобождать с должности судью КС или отменять указы предшественников об избрании его судьей КС, даже если этот предшественник — подлец и предатель Янукович".

По словам специалиста, открытие дела против судей ВС может свидетельствовать о готовности власти взять судебную систему под свой контроль.

"Для чего это? В том числе и для фальсификаций результатов выборов в 2024 году, которые нынешний президент, скорее всего, проиграет. От этого — истерия и мощные атаки на антикоррупционную инфраструктуру, — считает Павел Нусс. — ЦИК также будет полностью узурпирована. Дело времени".

Однако политический эксперт предупреждает, что в Украине не для того было пролито столько крови героев, чтобы страна вернулась во времена Януковича. Если подобный произвол не прекратится, считает Павел Нусс, то Зеленскому можно начинать готовиться к поездке в условный Ростов.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как отреагировали на критику со стороны Офиса Президента насчет решения по поводу назначения Тупицкого в Верховном Суде. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, сколько раз экс-глава КСУ бывал в оккупированном Россией Крыму.

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