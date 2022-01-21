Дело Порошенко: В ОПЗЖ рассказали, почему власть оказала себе медвежью услугу

Украинская власть, стараясь убрать из политического поля пятого президента Петра Порошенко через дело против председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, сделала себе медвежью услугу. Об этом в эфире телеканала UkrLife заявил народный депутат от ОПЗЖ Анатолий Бурмич, передает 112.ua.

Анатолий Бурмич - фото: ОПЗЖ

Он напомнил, что Порошенко обвиняется по тем же статьям, что и Медведчук, а значит, учитывая решение по экс-президенту, суд должен выпустить на свободу и оппозиционного политика.

"Здесь власть сама себя переиграла. Стараясь избавиться от Порошенко через дело против Медведчука, она сделала себе медвежью услугу. Потому что Порошенко под давлением Запада не могут посадить по сфабрикованному делу, соответственно, суд должен отпустить и Виктора Владимировича Медведчука. Мы надеемся, что он скоро выйдет на свободу и будет вместе с нами, возглавляя нас, бороться против колониальной политики и разжигания вражды в Украине. И я считаю, что это самая большая победа и положительное, то, что произошло в последние дни. Это значит, что это дело разваливается. Это очень хорошо. Это замечательно. Потому что для нас главное, чтобы наш лидер был вместе с нами и вместе с нами был и в зале ВР, и на митингах, и встречаться с людьми, это даст уверенности, это даст веру нашему украинскому народу", — подчеркнул Бурмич.

Он напомнил, что нынешняя власть, несмотря на публичное противопоставление себя предшественникам, действует так же, как и они:

"У нас курс немножко отличается от того, который проводила предыдущая власть и дальше его продолжает действующая, хотя и говорят, что это оппозиция и так далее. Они не оппозиция, это одни и те же люди, проводящие один и тот же курс, а именно: продолжение конфликта, тарифные реформы вот эти все антиукраинские, уничтожение инвестиционного климата, зависимость от Запада, полуколониальное, как говорится, состояние наших территорий и всего остального, разрушение экономики. Ни одной реформы Петра Алексеевича Зеленский не отменил. А Виктор Владимирович — он же предлагал совершенно другое и делал другое, и мы делаем другое, стараемся делать. Мы за мир, мы за Минский процесс, мы за инвестиционный климат, мы за действие Конституции украинской, судов, мы за независимость правоохранительных органов и так далее. А это угрозы Западу, той колониальной политике, которую в отношении нас проводят. Поэтому все фальсификации, которые могли осуществляться властью против Виктора Владимировича, воспринимаются Западом на ура. Почему? Потому что очень хорошо, нет того, кто противостоит вот этой грабительской в отношении Украины политике. А действующая власть, она же не против этого, как и ее предшественники", — добавил нардеп.

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