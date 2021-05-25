Дело Медведчука скоро «заиграет новыми красками», - Кузьмин

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о награждении ряда сотрудников СБУ, в числе которых и эксперты, составлявшие заключения по делу председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом заявил народный депутат Украины от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

В. Медведчук. Фото из открытых источников

"В числе обласканных оказались два преинтереснейших персонажа: Будко Татьяна Владимировна, эксперт НИИ специальной техники и судебных экспертиз СБУ, и Свинцицкий Андрей Викторович, директор этого самого института", — сообщил нардеп.

По его мнению, эксперты, делавшие заключения по делу Медведчука, были награждены незаслуженно.

Кузьмин заявил, что эксперты СБУ якобы не имели права проводить экспертизы по делу Медведчука, а эти государственные награды нардеп назвал "взяткой от власти".

По словам Кузьмина, Верховный суд признал незаконным проведение судебных экспертиз экспертами, находящимися в подчинении органов, назначивших эти самые экспертизы. Также Кузьмин отметил, что дело против нардепа Медведчука было зарегистрировано следователем СБУ, а не генпрокурором.

Парламентарий уверен, что Европейский суд по правам человека в этом вопросе однозначно станет на сторону Виктора Медведчука и констатирует грубое нарушение прав лидера ОПЗЖ и политическую мотивацию его уголовного преследования.

" В нормальном цивилизованном государстве обнародование такой информации вызвало бы настоящий скандал с последующими отставками и импичментом. Но только не у нас. У нас и дальше дяди, облеченные властными полномочиями, будут хмурить бровки и вещать нам с телеэкранов про " боротьбу з олігархами, орендаторами державних дач і п'ятою колоною Кремля " ", – убежден народный депутат Украины.

Кроме того, Ренат Кузьмин напомнил, что за узурпацию власти и фабрикацию уголовных дел против политических оппонентов предусмотрена уголовная ответственность, и после "неизбежной смены власти всем причастным к этой политической афере" придется ответить перед законом.

" Депутатами ОПЗЖ готовятся заявления о привлечении к уголовной ответственности и экспертов СБУ, и их высоких покровителей. Похоже, дело Медведчука скоро заиграет новыми красками", – резюмировал парламентарий.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения, сам политик заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает: цель данного расследования – политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине. Кроме того, Виктор Медведчук отметил, что, хотя прокуроры и требовали взятия его под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

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