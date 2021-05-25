Дело Медведчука скоро «заиграет новыми красками», - Кузьмин

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Станислав Молчанов
Президент Украины
Владимир Зеленский издал указ о награждении ряда сотрудников СБУ, в числе которых
и эксперты, составлявшие заключения по делу председателя
политсовета партии "Оппозиционная платформа –
За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом заявил
народный депутат Украины от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.
В. Медведчук. Фото из открытых источников
По его мнению, эксперты,
делавшие заключения по делу Медведчука, были награждены незаслуженно.
Кузьмин заявил, что эксперты
СБУ якобы не имели права проводить экспертизы по делу Медведчука, а эти
государственные награды нардеп назвал "взяткой от власти".
По словам Кузьмина,
Верховный суд признал незаконным проведение судебных экспертиз экспертами,
находящимися в подчинении органов, назначивших эти самые экспертизы. Также Кузьмин
отметил, что дело против нардепа Медведчука было зарегистрировано следователем
СБУ, а не генпрокурором.
Парламентарий уверен, что Европейский
суд по правам человека в этом вопросе однозначно станет на сторону Виктора Медведчука
и констатирует грубое нарушение прав лидера ОПЗЖ и политическую мотивацию его
уголовного преследования.
Кроме того, Ренат Кузьмин
напомнил, что за узурпацию власти и фабрикацию уголовных дел против
политических оппонентов предусмотрена уголовная ответственность, и после "неизбежной
смены власти всем причастным к этой политической афере" придется ответить перед
законом.
Напомним, Офис
генерального прокурора обвиняет председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти
обвинения, сам
политик заявил, что информация, изложенная
в материалах дела, лишний раз доказывает: цель данного расследования –
политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине.
Кроме того, Виктор Медведчук отметил, что, хотя
прокуроры и требовали взятия его под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и
суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
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