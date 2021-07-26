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«Дело Чауса»: эксперты рассказали за чьи интересы пострадал имидж Украины

Репутация Украины на международной арене принесена в жертву интересам ОП

сегодня, 16:55
Автор:

Станислав Молчанов
Похищение экс-судьи Николая Чауса организовали спецслужбы Украины. Об этом заявил генеральный прокурор Молдовы  Александр Стояногло по итогам расследования, сообщает издание Unimedia. 

Стояногло уточнил, что в похищении были задействованы "госучреждения" Украины и уже идентифицированы личности, работавшие в "спецструктурах" нашей страны.  Он добавил, что украинской стороне были отправлены несколько запросов, на которые Молдова ожидает ответы.

Главред сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов, в свою очередь, опубликовал международно-правовое поручение прокуратуры Молдовы, в котором изложены установленные молдавскими правоохранителями сведения о личностях, документах и пересечениях границ 12 граждан Украины. Все они "обоснованно подозреваются в причастности к похищению", отметил журналист. Также в опубликованном запросе сказано, что один из участников операции по похищению Чауса уже задержан в Молдове.

"Получив всю полноту власти, президент (Молдовы, — ред.) Санду не собирается молчать по данному инциденту, поскольку считает несогласованные и демонстративные действия по похищению Чауса проявлением неуважения и вмешательством во внутренние дела, и это неуважение Молдова не намерена нам спустить просто так", — пишет Бутусов со ссылкой на свои западные источники.

По словам Тараса Черновола, свою роль в этой губительной для имиджа Украины "операции" сыграл замглавы ОП Андрей Смирнов.

"Имею в виду все того же Смирнова, который тогда был его (Чауса) адвокатом и подельником. Осуществив упомянутое преступление, наши чиновники нанесли удар по имиджу Украины, совершили диверсию против перспектив демократического президента Майи Санду преодолеть рашистськую фронду в своем государстве. А еще прячут похищенного уже около двух месяцев в каких-то подвалах и только сейчас продемонстрировали, что он жив. Его (Чауса) так и не отдали правоохранительным органам и не позволили общаться с семьей, зато пробовали использовать для дискредитации политического оппонента Порошенко", — отметил он.

О том, что Смирнов мог помогать Чаусу скрываться от следствия в марте прошлого года сообщило "Следствие.Инфо". Тогда журналистам удалось получить документы следствия, в которых установлен и описан круг лиц, помогавших Чаусу бежать из Украины. Речь о сотрудниках СБУ, в том числе, генерале Юрие Федорове, сотруднике Главного управления разведки Минобороны и двух адвокатах — Андрее Смирнове и Киме Веремийчуке (юридический партнер Смирнова, который до сих пор остается адвокатом Чауса, — ред).

На фоне международного скандала с Чаусом, 23 июля президент Зеленский уволили главу Службы внешней разведки Валерия Кондратюка.

"Это наказание "стрелочника" из-за скандала с похищением экс-судьи Чауса в Молдове", — заявил Бутусов, пояснив, что Контратюк напрямую к провалу операции в Молдове непричастен, а этой отставкой президент лишь попытался "отвести гнев" от Офиса Президента.

Журналист прогнозирует, "что Кондратюк не последняя "жертва" Чауса". Ведь скандального беглого судью до сих пор не могут найти в Украине, несмотря на активные его поиски, в частности, со стороны НАБУ.

Вероятно, что речь о замглавы ОП Смирнове, который, ко всему прочему был замечен в тесной дружбе и даже совместный вылетах заграницу с "королем" украинской контрабанды Сеяром Куршутовым. 

И пока в скандале с похищением Чауса не постелено точки, все выглядит так, как будто имидж Украины и кресло главы СВР "принесли в жертву" интересам соратника Грановского, а нынче сотрудника ОП Зеленского — Андрея Смирнова.

«Дело Чауса»: эксперты рассказали за чьи интересы пострадал имидж Украины

Николай Чаус. Фото из открытых источников


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