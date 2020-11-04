Декларирование от Разумкова и критика Зеленского: есть ли конфликт

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики рассмотрел и одобрил законопроект о возобновлении электронного декларирования в изначальном виде – авторства спикера Дмитрия Разумкова. Подписались под ним множество народных депутатов из разных фракций и групп.

В ходе обсуждения члены комитета признали документ соответствующим антикоррупционному законодательству. Шесть депутатов высказались - за, двое — против, а четверо воздержались. Таким образом, профильный комитет рекомендовал Раде включить проект закона в повестку дня и принять его за основу и в целом.

При этом законопроект Владимира Зеленского подвергается критике, в том числе со стороны представителей "Слуги народа".

"Двойные стандарты Зеленского"

Политический аналитик Павел Нусс уверен, что в своем отношении к Конституционному суду и к конституционному кризису как таковому Зеленский демонстрирует двойные стандарты.

"В одной ситуации он аплодирует решению судей, когда выгодно ему. В других же заявляет о неприятии. Такой подход свидетельствует об искусственности скандала и фальшивости возмущения, – считает эксперт. – Законопроект Зеленского о перезапуске Конституционного суда ("О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству"), еще более неконституционный, чем решение судей КС, имеющих конфликт интересов. Более того. Нет сомнения, что новый состав КС будет на 100% зависимый от Зеленского и его политических и финансовых партнеров. А кадровой политикой нового КС будет заниматься Портнов, Татаров и Смирнов. Часть фракции "СН" осознают угрозу и, по всей видимости, готовы к внутрипартийному противостоянию".

По словам эксперта, против роспуска судей КСУ выступила группа депутатов спикера парламента Дмитрия Разумкова, которая насчитывает более 20 человек.

"Сам же законопроект Разумкова ("О восстановлении отдельных положений закона о предотвращении коррупции"), который является здравой альтернативой антиконституционным инициативам Зеленского, возвращает все антикоррупционные нормы законодательства, – подчеркивает Павел Нусс. – Его нужно поддержать. За этот проект найдутся голоса, в том числе, со стороны оппозиции".

Аналитик уверен: Разумков признаёт, насколько нужными и прогрессивными были законы о борьбе с коррупцией, принятые во время президентской каденции Порошенко.

"Следовательно, вся критика Зеленского, который заявлял о коррупции предшественников, умножена на ноль. Ведь теперь фактически возвращают то, что сделал Порошенко в сотрудничестве с международными партнерами и общественностью", – говорит Павел Нусс.

"Прямого конфликта между Зеленским и Разумковым нет"

Политический эксперт Денис Гороховский подчеркивает, что после провала президентской партии на местных выборах снова активно начала обсуждаться тема досрочных парламентских и президентских выборов.

"И все, кто потенциально могут претендовать на главную должность, в том числе и из нынешних представителей власти, в стране сразу же решили о себе напомнить. Пока аккуратно и не слишком агрессивно, но всё же. Разумков регистрирует и протягивает законопроект, альтернативный президентскому, Аваков едет забирать Маркива из Италии, полностью монополизируя тему, и так далее", – отмечает эксперт.

По мнению Дениса Гороховского, прямого конфликта между Зеленским и Разумковым нет.

"Просто Разумков понимает, что политическая история Зеленского закончится довольно быстро, – поясняет эксперт. – Но, если вовремя отстраниться от президента, свою политическую карьеру Разумков еще может спасти".

Как сообщалось ранее, противостояние Зеленского и КСУ набирает обороты.



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