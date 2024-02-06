Главу «Укрэнерго» Кудрицкого и его подчиненных призвали отчитаться о доходах за два предыдущих года

Александр Кочетков подчеркнул, что в Реестре деклараций финансовой отчетности не удалось найти деклараций Кудрицкого и его подчиненных. По мнению эксперта, руководитель Укрэнерго должен отчитаться о своих доходах, поскольку он и его работники были фигурантами многочисленных скандалов.

Кудрицкий и Ко "прячут" от общественности информацию о прибылях

Кочетков напомнил, что продолжается расследование по хищению электричества на сумму 716 млн грн. При этом Кудрицкий отпустил за границу ключевых фигурантов дела, не вернувшихся в Украину.

Кроме того, политексперт подчеркнул, что под руководством Андрея Немировского, возглавляющего ООО "Укрэнерго цифровые решения" (принадлежит "Укрэнерго"), проходят "странные тендеры". К примеру, был организован тендер на 80 млн грн с одним участником на закупку программного обеспечения, которое "Майкрософт" в связи с войной предоставляет Украине бесплатно.

Вспомнил Кочетков также о заоблачных премиях, получаемых руководством "Укрэнерго". К примеру, Немировскому выплатили годовое вознаграждение в размере 4 287 552 гривен.

В целом, как отметил эксперт, за сомнительные премии "Укрэнерго" можно было бы вооружить FPV-дронами не одно подразделение ВСУ.

"Герои" и их достижения должны быть известны народу, добавил Кочетков и пообещал обнародовать ответ на свое письмо, если оно поступит.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", Кудрицкий может быть причастен к схеме нецелевого использования электроэнергии на сумму 716 млн. грн.

Также аналитик Тарас Загородний утверждал, что глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отпустил в заграничную командировку одного из топ-менеджеров, который может быть ключевым фигурантом дела о краже электроэнергии трейдером "Юнайтед Энерджи", связываемого с олигархом Игорем Коломойским.

Портал "Комментарии" также рассказывал, что глава "Укрэнерго" Кудрицкий нашел лазейку , чтобы не публиковать декларацию о доходах.





