Дефицит вакцины во всем мире — это шанс для Украины стать мощным игроком, наладив свое производство, — Чаплыга

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Станислав Молчанов
Весь мир
испытывает дефицит вакцины от коронавируса. Для Украины это шанс стать мощным
игроком на мировом фармацевтическом рынке. Так политический эксперт Михаил
Чаплыга в Facebook
прокомментировал
заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что российской вакцины
от COVID-19
не хватает.
Михаил Чаплыга уверен: Украина способна начать выпускать собственную вакцину. Фото из соцсетей
По словам Чаплыги, предложение Виктора Медведчука производить вакцину на
украинском заводе - это шанс для Украины стать мощным игроком на мировом
рынке.
"Что это значит? Спрос на вакцину бешеный! Вот почему пандемия - это
шанс для игроков на мировом рынке медпрепаратов! А для стран, у которых есть
фармзаводы - шанс стать таким игроком.
Но кто ж допустит конкуренцию, когда все пенки собрались снимать "большие ребята"? Вот почему вся компрадорская рать - Зеленский, Степанов, Ляшко - готова на амбразуру лечь, но не допустить, чтобы Украины сама начала производить вакцину от ковида, как предлагает Медведчук", - аргументировал эксперт.
Чаплыга пояснил, что власть во главе с Зеленским выступает против
предложения производить вакцину в Украине, потому что обслуживает интересы США
и других стран Запада.
"А ведь в таком случае Украина
еще могла бы полноценно вакцинировать своих граждан, потому что на своих
производствах себестоимость вакцины будет в разы меньше. Но, как гласит
известная американская поговорка "Проблемы туземцев шерифа не волнуют", -
заключил политический эксперт Михаил Чаплыга.
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