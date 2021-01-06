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Главная Новости Политика внутренняя политика Дефицит вакцины во всем мире — это шанс для Украины стать мощным игроком, наладив свое производство, — Чаплыга
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Дефицит вакцины во всем мире — это шанс для Украины стать мощным игроком, наладив свое производство, — Чаплыга

По мнению эксперта, нынешняя власть не желает допустить, дабы Украина начала производство собственной вакцины от COVID-19

сегодня, 12:16
Автор:

Станислав Молчанов

Весь мир испытывает дефицит вакцины от коронавируса. Для Украины это шанс стать мощным игроком на мировом фармацевтическом рынке. Так политический эксперт Михаил Чаплыга в Facebook прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что российской вакцины от COVID-19 не хватает.

Дефицит вакцины во всем мире — это шанс для Украины стать мощным игроком, наладив свое производство, — Чаплыга

Михаил Чаплыга уверен: Украина способна начать выпускать собственную вакцину. Фото из соцсетей

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорит, что российской вакцины не хватает. Как правильно читать такие новости? Смотрим портал Our World In Data. У Венгрии на сегодняшний день только 12 000 вакцин. И это только один пример! Одна страна на европейском континенте. А сколько таких стран в Латинской Америке, Азии, Африке?" - написал политический эксперт.

По словам Чаплыги, предложение Виктора Медведчука производить вакцину на украинском заводе - это шанс для Украины стать мощным игроком на мировом рынке.

"Что это значит? Спрос на вакцину бешеный! Вот почему пандемия - это шанс для игроков на мировом рынке медпрепаратов! А для стран, у которых есть фармзаводы - шанс стать таким игроком.

Но кто ж допустит конкуренцию, когда все пенки собрались снимать "большие ребята"? Вот почему вся компрадорская рать - Зеленский, Степанов, Ляшко - готова на амбразуру лечь, но не допустить, чтобы Украины сама начала производить вакцину от ковида, как предлагает Медведчук", - аргументировал эксперт.

Чаплыга пояснил, что власть во главе с Зеленским выступает против предложения производить вакцину в Украине, потому что обслуживает интересы США и других стран Запада.

"Потому что если Украина начнет на своих заводах производить вакцину по технологии, о которой Медведчук договорился с Путиным, то США и прочим "производителям" придется потесниться. А потесниться - это поделиться доходами. Вот почему "зеленые" компрадоры получили команду "фас" и гавкают на любой вариант, кроме вакцин made in USA, made in Britain и made in EU", - подчеркнул эксперт.

"А ведь в таком случае Украина еще могла бы полноценно вакцинировать своих граждан, потому что на своих производствах себестоимость вакцины будет в разы меньше. Но, как гласит известная американская поговорка "Проблемы туземцев шерифа не волнуют", - заключил политический эксперт Михаил Чаплыга. 


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Источник: https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/734642000788840
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