Давид Арахамия сообщил, когда парламент вновь рассмотрит законопроект об олигархах

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Андрей Ройко
Верховная Рада Украины повторно рассмотрит законопроект об олигархах (во втором чтении) не ранее осени. Об этом сообщил на брифинге в понедельник вечером глава правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, отвечая на вопрос о сроках рассмотрения президентского закона о деолигархизации Украины.
Давид Арахамия на брифинге 12 июля, скриншот автора из видео
Окончательно закон о деолигархизации Украины может быть принят, ориентировочно, не ранее октября этого года.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский инициировал создание законопроекта под №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". В начале июня сам законопроект был зарегистрирован в парламенте, а 1 июля депутаты Верховной Рады поддержали его в первом чтении.
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