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Главная Новости Политика внутренняя политика Давид Арахамия сообщил, когда парламент вновь рассмотрит законопроект об олигархах
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Актуально Давид Арахамия сообщил, когда парламент вновь рассмотрит законопроект об олигархах

Во втором чтении законопроект об олигархах в Верховной Раде будут принимать не раньше, чем осенью

сегодня, 00:41
Автор:

Андрей Ройко

Верховная Рада Украины повторно рассмотрит законопроект об олигархах (во втором чтении) не ранее осени. Об этом сообщил на брифинге в понедельник вечером глава правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, отвечая на вопрос о сроках рассмотрения президентского закона о деолигархизации Украины.

Давид Арахамия сообщил, когда парламент вновь рассмотрит законопроект об олигархах

Давид Арахамия на брифинге 12 июля, скриншот автора из видео

"Последний срок подачи поправок (будет — ред.) в этот четверг... И потом (будем — ред.) верстать  (сравнительную — ред.таблицу. Там много поправок и это займёт больше недели. То есть Верховная Рада фактически уже будет идти в отпуск и уже в сентябре будет (подниматься — ред.) вопрос второго чтения." — информировал общественность Давид Арахамия после заседания фракции.

Окончательно закон о деолигархизации Украины может быть принят, ориентировочно, не ранее октября этого года.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский инициировал создание законопроекта под №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". В начале июня сам законопроект был зарегистрирован в парламенте, а 1 июля депутаты Верховной Рады поддержали его в первом чтении.

Источник: https://censor.net/ru/n3276648


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Источник: https://www.facebook.com/sluganarodu.official/videos/334511668346779
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