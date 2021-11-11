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Данилюк назвал настоящую причину, почему покинул команду Зеленского

Экс-секретарь СНБО говорит, что Зеленский нарушил свои главные обещания

сегодня, 09:25
Автор:

Кравцев Сергей
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Известный украинский финансист, экс-секретарь СНБО Александр Данилюк откровенно рассказал, почему по собственному желанию решил покинуть команду президента Зеленского, став одним из первых чиновников, отстраненных от занимаемой должности после выборов 2019-го года. Данилюк считает, что Зеленский не выполнил главные свои обещания, о которых он с ним договаривался "на входе". Как передает издание "Комментарии", об этом экс-секретарь СНБО рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

Данилюк назвал настоящую причину, почему покинул команду Зеленского

Александр Данилюк. Фото: liga.net

"Мы были костяком, который помогал Зеленскому прийти к власти. Мы разрабатывали для него стратегию, развивали его связи с Западом, организовывали встречу с Макроном и тому подобное. Так действовали, потому что хотели создать волну изменений, и Зеленский действительно давал такую возможность, но потом он очень быстро развернулся в другом направлении", – отметил Данилюк. 

Он добавил, после того как Зеленский по итогам парламентских выборов получил монобольшинство в Верховной Раде он понял, что может абсолютно всё.

По словам Данилюка, он ушёл из команды Зеленского по собственному желанию, потому что всё то, о чём было договорено с Зеленским "на входе" тот нарушил. Речь идёт о таких пунктах, как сотрудничество с Игорем Коломойским, сотрудничество с администрацией экс-президента США Трампа, после чего Украину втянули во внутренний американский конфликт, и так далее, и тому подобное.

"Нет никакого смысла сейчас обсуждать промахи Зеленского. Уже понятно, что с такими цифрами ситуация не поменяется. Она уже сломалась. Сейчас уже нужно думать о том, что будет после зелёной команды и это есть ответственная позиция", – резюмировал Александр Данилюк.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=73u6q1zO0NY
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