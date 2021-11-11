Данилюк назвал настоящую причину, почему покинул команду Зеленского

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Известный украинский финансист, экс-секретарь СНБО Александр Данилюк откровенно рассказал, почему по собственному желанию решил покинуть команду президента Зеленского, став одним из первых чиновников, отстраненных от занимаемой должности после выборов 2019-го года. Данилюк считает, что Зеленский не выполнил главные свои обещания, о которых он с ним договаривался "на входе". Как передает издание "Комментарии", об этом экс-секретарь СНБО рассказал в эфире телеканала "Украина 24".
Александр Данилюк. Фото: liga.net
Он добавил, после того как Зеленский по итогам парламентских выборов получил монобольшинство в Верховной Раде он понял, что может абсолютно всё.
По словам Данилюка, он ушёл из команды Зеленского по собственному желанию, потому что всё то, о чём было договорено с Зеленским "на входе" тот нарушил. Речь идёт о таких пунктах, как сотрудничество с Игорем Коломойским, сотрудничество с администрацией экс-президента США Трампа, после чего Украину втянули во внутренний американский конфликт, и так далее, и тому подобное.
Читайте также на портале "Комментарии" — Данилюк подрался с Миловановым на своем дне рождения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости