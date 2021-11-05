Данилов должен уйти в отставку после скандала с продажей мест в санкционных списках СНБО, - опрос

Большая часть из опрошенных украинцев считает, что отставка секретаря СНБО Алексея Данилова должна стать наиболее справедливой развязкой скандала с продажей мест в санкционных списках СНБО, о которой заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, представленного в информационном агентстве "Українські новини" Социологическим центром демократических преобразований (СЦДП). Опрос был проведен в период с 29 октября по 3 ноября 2021 года по заказу американской компании Trade Union LLC (California, USA), сообщает NewsOne.

Алексей Данилов. Фото: rnbo.gov.ua

Отвечая на вопрос о заявлении главы парламентской фракции "Слуги народа" Давида Арахамии о коррупции при формировании санкционных списков СНБО, который упомянул о взятках в размере 100,000-300,000 долларов за намеренное искажение заносимой в такие списки информации, 64,5% опрошенных посчитали, что наиболее справедливым следствием этого скандала была бы отставка секретаря СНБО Алексея Данилова.

Всего было опрошено 3 010 респондентов методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Аудитория – население возрастом от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей, и Крыма. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,8%.



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