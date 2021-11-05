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Данилов должен уйти в отставку после скандала с продажей мест в санкционных списках СНБО, - опрос

В опросе приняло участие 3 010 респондентов

сегодня, 19:00
Автор:

Станислав Молчанов
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Большая часть из опрошенных украинцев считает, что отставка секретаря СНБО Алексея Данилова должна стать наиболее справедливой развязкой скандала с продажей мест в санкционных списках СНБО, о которой заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, представленного в информационном агентстве "Українські новини" Социологическим центром демократических преобразований (СЦДП). Опрос был проведен в период с 29 октября по 3 ноября 2021 года по заказу американской компании Trade Union LLC (California, USA), сообщает NewsOne.

Данилов должен уйти в отставку после скандала с продажей мест в санкционных списках СНБО, - опрос

Алексей Данилов. Фото: rnbo.gov.ua

Отвечая на вопрос о заявлении главы парламентской фракции "Слуги народа" Давида Арахамии о коррупции при формировании санкционных списков СНБО, который упомянул о взятках в размере 100,000-300,000 долларов за намеренное искажение заносимой в такие списки информации, 64,5% опрошенных посчитали, что наиболее справедливым следствием этого скандала была бы отставка секретаря СНБО Алексея Данилова.

Данилов должен уйти в отставку после скандала с продажей мест в санкционных списках СНБО, - опрос - фото 2

Всего было опрошено 3 010 респондентов методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Аудитория – население возрастом от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей, и Крыма. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,8%.


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Источник: https://newsoneua.tv/news/politics/skandal_s_prodazhey_mest_v_sankcionnyh_spiskov_snbo_dolzhen_zavershitsya_otstavkoy_danilova_opros.html
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