Данилов: Английский должен быть обязательным вторым языком в Украине

По мнению секретаря СНБО, знание английского является залогом украинской независимости. Также он отметил, что за 30 лет независимости Украины "мы не определили украинский язык как первичный и фундаментальный язык нашей независимости".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что английский должен стать вторым языком в Украине. Об этом он заявил на форуме "Украина 30" 9 марта.

"К глубокому сожалению, за 30 лет мы не определили украинский язык как первичный и фундаментальный язык нашей независимости. И мы за 30 лет не обратили внимание на английский язык, который должен быть обязательным вторым языком в стране. Для того чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых мы сегодня страдаем, от Российской Федерации", — заявил Данилов.

Также он подчеркнул, что знание английского является залогом независимости Украины.

"Я еще раз обращаю внимание, знание английского языка является залогом независимости нашей страны. Английский язык должен использоваться с детского садика и школы… Его не нужно учить, его нужно знать", — отметил Данилов.

Напомним, что ранее в Украине планировали ввести обязательный экзамен по государственному языку для лиц, претендующих на государственную должность. Экзамен кандидаты будут составлять за компьютером. Задания будут разделены на две части — письменную и устную. Первая часть предусматривает составление тестов и написания текста. Во время второй части будущие чиновники будут говорить на государственном языке с экзаменатором в режиме онлайн. Продолжительность экзамена — 2 часа. Оценку за экзамен будет выставлять специальная программа-анализатор. Соответственно, если человек не сдаст этот экзамен, на государственную должность он рассчитывать не сможет.