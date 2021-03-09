Данилов: Английский должен быть обязательным вторым языком в Украине

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Лиза Снисар
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что английский должен стать вторым языком в Украине. Об этом он заявил на форуме "Украина 30" 9 марта.
Алексей Данилов - фото из открытых источников
По мнению секретаря СНБО, знание английского является залогом украинской независимости. Также он отметил, что за 30 лет независимости Украины "мы не определили украинский язык как первичный и фундаментальный язык нашей независимости".
Также он подчеркнул, что знание английского является залогом независимости Украины.
Напомним, что ранее в Украине планировали ввести обязательный экзамен по государственному языку для лиц, претендующих на государственную должность. Экзамен кандидаты будут составлять за компьютером. Задания будут разделены на две части — письменную и устную. Первая часть предусматривает составление тестов и написания текста. Во время второй части будущие чиновники будут говорить на государственном языке с экзаменатором в режиме онлайн. Продолжительность экзамена — 2 часа. Оценку за экзамен будет выставлять специальная программа-анализатор. Соответственно, если человек не сдаст этот экзамен, на государственную должность он рассчитывать не сможет.
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