Чиновников обяжут сдавать экзамен по украинскому языку

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Кириєнко Анна
В Украине введут обязательный экзамен по государственному языку для лиц, претендующих на государственную должность. Об этом сообщили в Телевизионной Службе Новостей.
Фото: 24 канал
Экзамен кандидаты будут составлять за компьютером. Задания будут разделены на две части — письменное и устное. Первая часть предусматривает составление тестов и написания текста. Во время второй части будущие чиновники будут говорить на государственном языке с экзаменатором в режиме онлайн. Продолжительность экзамена — 2 часа.
Оценку за экзамен будет выставлять специальная программа-анализатор. Соответственно, если человек не здаст этот экзамен, на государственную должность он рассчитывать не сможет.
Всем, кто успешно пройдет экзамен, вручат бессрочный сертификат.
Обязательный экзамен введут с 16 июля этого года. Однако те чиновники, которые сейчас занимают должности, экзамен на знание украинского языка сдавать не будут.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №71 / 2021 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2021 году". Согласно указу, весенний призыв в армию начнется с первого апреля. Осенний призыв состоится в октябре — декабре 2021 года. Подробнее о службе в армии читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" сообщает, что в Украине создадут новый тип тюрем, в которых будут обращать внимание на нормализацию жизни человека и адаптацию к социуму. В таких тюрьмах будет совсем другой подход к заключенным. Чем будут отличаться новые исправительные учреждения, читайте в нашем материале.
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Ирина
сегодня, 17:20
Интересно и сколько в итоге на это выделят денег ?? Пока мы тут за тарифы боремся https://kosatka.media/category/gaz/news/naftogaz-obnarodoval-cenu-na-gaz-v-marte-dlya-svoih-klientov