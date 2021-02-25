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Главная Новости Политика внутренняя политика Чиновников обяжут сдавать экзамен по украинскому языку
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Чиновников обяжут сдавать экзамен по украинскому языку

Экзамен для госчиновника будет состоять из двух частей

сегодня, 17:15
Автор:

Кириєнко Анна

В Украине введут обязательный экзамен по государственному языку для лиц, претендующих на государственную должность. Об этом сообщили в Телевизионной Службе Новостей.

Чиновников обяжут сдавать экзамен по украинскому языку

Фото: 24 канал

Экзамен кандидаты будут составлять за компьютером. Задания будут разделены на две части — письменное и устное. Первая часть предусматривает составление тестов и написания текста. Во время второй части будущие чиновники будут говорить на государственном языке с экзаменатором в режиме онлайн. Продолжительность экзамена — 2 часа.

Оценку за экзамен будет выставлять специальная программа-анализатор. Соответственно, если человек не здаст этот экзамен, на государственную должность он рассчитывать не сможет.

Всем, кто успешно пройдет экзамен, вручат бессрочный сертификат.

Обязательный экзамен введут с 16 июля этого года. Однако те чиновники, которые сейчас занимают должности, экзамен на знание украинского языка сдавать не будут.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №71 / 2021 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2021 году". Согласно указу, весенний призыв в армию начнется с первого апреля. Осенний призыв состоится в октябре — декабре 2021 года. Подробнее о службе в армии читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что в Украине создадут новый тип тюрем, в которых будут обращать внимание на нормализацию жизни человека и адаптацию к социуму. В таких тюрьмах будет совсем другой подход к заключенным. Чем будут отличаться новые исправительные учреждения, читайте в нашем материале.


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Источник: https://tsn.ua/
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Обусуждения

Ирина

сегодня, 17:20

Интересно и сколько в итоге на это выделят денег ?? Пока мы тут за тарифы боремся https://kosatka.media/category/gaz/news/naftogaz-obnarodoval-cenu-na-gaz-v-marte-dlya-svoih-klientov

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