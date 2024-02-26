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Цыбулько: После снятия Залужного цель Банковой - Киев и Кличко

Офис президента пытается нейтрализовать всех потенциальных конкурентов Владимира Зеленского на президентских выборах, пишет в Фейсбуке политолог Владимир Цыбулько. По его словам, после Валерия Залужного под удар попал Виталий Кличко

сегодня, 11:01
Автор:
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Ткачик Олеся
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Действующие власти после двух лет войны решили "зачистить" политических конкурентов Владимира Зеленского, считает Владимир Цыбулько.

Цыбулько: После снятия Залужного цель Банковой - Киев и Кличко

Владимир Цыбулько

Сначала, говорит он, в отставку был отправлен генерал Валерий Залужный, теперь Банковая взялась за мэра Киева Виталия Кличко и создала против него в Верховной Раде временную следственную комиссию (ВСК).

"У Офиса задача простая: пока нет никаких выборов – догнать всех избранных. Или политических конкурентов. Даже потенциальных. После Залужного Киев и Кличко – следующая цель Банковой",
– отметил политолог.

По его мнению, Офис начал опутывать столицу бюрократическими веревками еще до начала вторжения. Руководителей районов города подчинили Офису президента, с вторжением поставили присматривать за городом еще одного от Офиса – руководителя военной администрации.

"После лишения возможности управления, общину лишили средств – "привет" военный НДФЛ! Пока это была вся "забота" центральной власти по отношению к столице"
, – добавил политолог.

После этого через ВСК решили снять Кличко, а на главу комиссии, считает политолог, поставили человека "на крючке", который будет готов на все.

"Догонять Кличко будет фигуранты дела о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин. Ему сейчас грозит до 10 лет тюрьмы. Или нет, если будет правильно управлять ВСК. Безгин – это новая Безуглая только для Кличко"
, – заявил Владимир Цыбулько.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в преддверии двухлетней годовщины полномасштабного вторжения российских войск в Украину в Верховной Раде подписали Постановление об образовании Временной специальной комиссии (ВСК) по исследованию эффективности функционирования органов публичной власти Киева как столицы Украины в период действия правового режима военного положения .




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Источник: https://www.facebook.com/volodymyr.tsybulko/posts/pfbid0mXUaDPe3ffSxwsioZDGHnfk6Psp9f6sFLziG4vi3Bju6RXVDwsAGqunZb13JKSTdl
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Обсуждения

Алекс

сегодня, 11:35

Таковы традиции и не нам их менять - Киров, Гевара, Немцов, Залужный. А вот боевика бывшего "хозяина" Киева - "Рыбки" - в этот ряд НЕ НАДО, его место в ростове с януковощем!

Максим

сегодня, 11:27

Кличка давно треба вигнати з крісла мера. Бо він навіть переплюнув своїх папєрєдників по корупції. І взагалі казав що піде на фронт якщо почнеться війна.


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