Цыбулько: После снятия Залужного цель Банковой - Киев и Кличко

Действующие власти после двух лет войны решили "зачистить" политических конкурентов Владимира Зеленского, считает Владимир Цыбулько.

Владимир Цыбулько

Сначала, говорит он, в отставку был отправлен генерал Валерий Залужный, теперь Банковая взялась за мэра Киева Виталия Кличко и создала против него в Верховной Раде временную следственную комиссию (ВСК).

"У Офиса задача простая: пока нет никаких выборов – догнать всех избранных. Или политических конкурентов. Даже потенциальных. После Залужного Киев и Кличко – следующая цель Банковой",

– отметил политолог.

По его мнению, Офис начал опутывать столицу бюрократическими веревками еще до начала вторжения. Руководителей районов города подчинили Офису президента, с вторжением поставили присматривать за городом еще одного от Офиса – руководителя военной администрации.

"После лишения возможности управления, общину лишили средств – "привет" военный НДФЛ! Пока это была вся "забота" центральной власти по отношению к столице"

, – добавил политолог.

После этого через ВСК решили снять Кличко, а на главу комиссии, считает политолог, поставили человека "на крючке", который будет готов на все.

"Догонять Кличко будет фигуранты дела о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин. Ему сейчас грозит до 10 лет тюрьмы. Или нет, если будет правильно управлять ВСК. Безгин – это новая Безуглая только для Кличко"

, – заявил Владимир Цыбулько.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в преддверии двухлетней годовщины полномасштабного вторжения российских войск в Украину в Верховной Раде подписали Постановление об образовании Временной специальной комиссии (ВСК) по исследованию эффективности функционирования органов публичной власти Киева как столицы Украины в период действия правового режима военного положения .