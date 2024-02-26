Цыбулько: После снятия Залужного цель Банковой - Киев и Кличко

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Действующие власти после двух лет войны решили "зачистить" политических конкурентов Владимира Зеленского, считает Владимир Цыбулько.
Владимир Цыбулько
Сначала, говорит он, в отставку был отправлен генерал Валерий Залужный, теперь Банковая взялась за мэра Киева Виталия Кличко и создала против него в Верховной Раде временную следственную комиссию (ВСК).
По его мнению, Офис начал опутывать столицу бюрократическими веревками еще до начала вторжения. Руководителей районов города подчинили Офису президента, с вторжением поставили присматривать за городом еще одного от Офиса – руководителя военной администрации.
После этого через ВСК решили снять Кличко, а на главу комиссии, считает политолог, поставили человека "на крючке", который будет готов на все.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в преддверии двухлетней годовщины полномасштабного вторжения российских войск в Украину в Верховной Раде подписали Постановление об образовании Временной специальной комиссии (ВСК) по исследованию эффективности функционирования органов публичной власти Киева как столицы Украины в период действия правового режима военного положения .
Обсуждения
Новости
Алекс
сегодня, 11:35
Таковы традиции и не нам их менять - Киров, Гевара, Немцов, Залужный. А вот боевика бывшего "хозяина" Киева - "Рыбки" - в этот ряд НЕ НАДО, его место в ростове с януковощем!
Максим
сегодня, 11:27
Кличка давно треба вигнати з крісла мера. Бо він навіть переплюнув своїх папєрєдників по корупції. І взагалі казав що піде на фронт якщо почнеться війна.