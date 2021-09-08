Министр экологии заявил, что запретят в Украине после пластиковых пакетов: без этого можно обойтись

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Хмільовська Інна
Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский рассказал порталу "Комментарии", что еще могут запретить после отмены использования пластиковых пакетов. По его словам, часто сначала идет сознание, а затем регуляция, но вместе с тем украинцы уже готовы к отказу от вредного пластика.
Украинцыготовы к отказу от вредного пластика, фото с открытых источников
И добавляет, что пообещал президенту, что к сентябрю разработают законопроект, с помощью которого украинцы смогут отказаться от одноразового пластика. По словам Абрамовского, при разработке документа проводили длительные дискуссии, кто-то предлагал запретить использование любого пластика, кто частично (то есть сначала полиэтиленовые пакеты). Хотели также запретить ушные палочки и влажные салфетки.
В Украине с 10 марта 2022 вступит в силу запрет на использование в торговле тонких (толщина стенок 15-50 микрометров), оксорозкладних (содержат добавки, благодаря которым быстрее распадаются на микропластик) и сверхтонких пластиковых пакетов. ... Все остальные пластиковые пакеты будут запрещены.
Напомним, к огда в Украине начнет действовать запрет пластиковых пакетов .
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