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Министр экологии заявил, что запретят в Украине после пластиковых пакетов: без этого можно обойтись

Украинцы уже готовы к отказу от вредного пластика

сегодня, 16:05
Автор:

Хмільовська Інна

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский рассказал порталу "Комментарии", что еще могут запретить после отмены использования пластиковых пакетов. По его словам, часто сначала идет сознание, а затем регуляция, но вместе с тем украинцы уже готовы к отказу от вредного пластика.

Министр экологии заявил, что запретят в Украине после пластиковых пакетов: без этого можно обойтись

Украинцыготовы к отказу от вредного пластика, фото с открытых источников

"Скорее всего запретят то, без чего можно обойтись. Очень радует, что люди все меньше используют одноразовый пластик. В некоторых кафе даже существуют скидки, когда приходишь со своей тарой", — говорит министр экологии.

И добавляет, что пообещал президенту, что к сентябрю разработают законопроект, с помощью которого украинцы смогут отказаться от одноразового пластика. По словам Абрамовского, при разработке документа проводили длительные дискуссии, кто-то предлагал запретить использование любого пластика, кто частично (то есть сначала полиэтиленовые пакеты). Хотели также запретить ушные палочки и влажные салфетки.

"Что-то заменить, от чего отказаться вообще. В принципе, люди готовы к этому. Запретили отходы, запретили пластиковые пакеты, недавно вышла директива ЕС, которая устанавливает перечень отходов, классификацию операций обращения с отходами. Самое простое, что можно сделать — это присоединиться к этой директиве. Да, мы не обязаны, как страна, но это правильно и разумно в контексте иерархии управления отходами", — отмечает Абрамовский.

В Украине с 10 марта 2022 вступит в силу запрет на использование в торговле тонких (толщина стенок 15-50 микрометров), оксорозкладних (содержат добавки, благодаря которым быстрее распадаются на микропластик) и сверхтонких пластиковых пакетов. ... Все остальные пластиковые пакеты будут запрещены.

Напомним, к огда в Украине начнет действовать запрет пластиковых пакетов .


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Источник: Комментарии
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