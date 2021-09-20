Что принесет украинцам пенсионная реформа: нардеп рассказала о накопительных пенсиях

BTC/USD
43352.18
ETH/USD
3014.79
LTC/USD
158.45
USD/UAH
26.85
EUR/UAH
31.50
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Юлия Тимошенко заявила, что общество готовят к тому, что будет уничтожен солидарный пенсионный фонд. Именно так политик охарактеризовала новую пенсионную реформу в Украине. Об этом она заявила в эфире программы "Хард с Влащенко"
Юлія Тимошенко (фото із відкритих джерел)
Оппозиционный политик заявила, что в парламенте снова собираются рассматривать законопроект о частных пенсионных фондах.
Юлия Тимошенко заявила, что ее команда имеет десятки социальных законопроектов. Она привела пример Франции и заявила, что люди там сильные и защищают свои свободы.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук прокомментировала пенсионную реформу в Украине. Украине нужна реформа пенсионной системы и механизмы накопления средств, однако они должны не обременять ни граждан, ни предпринимателей дополнительными налогами, считает народный депутат Ирина Верещук. Она заявила, что политики не могут заставлять людей идти в частные пенсионные фонды, и вкладывать туда свои сбережения. Даже работодателей нельзя заставлять, потому что это будет выглядеть, как еще один налог. Политик говорит, что продолжается дискуссия на уровне комитета.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости