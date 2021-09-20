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Что принесет украинцам пенсионная реформа: нардеп рассказала о накопительных пенсиях

Тимошенко раскритиковала намерения власти реформировать пенсионную систему

сегодня, 21:00
Автор:

Лиля Воробьева

Юлия Тимошенко заявила, что общество готовят к тому, что будет уничтожен солидарный пенсионный фонд. Именно так политик охарактеризовала новую пенсионную реформу в Украине. Об этом она заявила в эфире программы "Хард с Влащенко"

Что принесет украинцам пенсионная реформа: нардеп рассказала о накопительных пенсиях

Юлія Тимошенко (фото із відкритих джерел)

Оппозиционный политик заявила, что в парламенте снова собираются рассматривать законопроект о частных пенсионных фондах.

"Сейчас они уже в пятый раз собираются протащить через парламент законопроект о частных пенсионных фондах. Очень простая концепция: частные пенсионные фонды, дополнительные налоги на людей и на бизнес, они туда платят, а потом мы не найдем ни денег, ни фондов. Потому что в этом законе никаких гарантий не прописано. Этот закон для того, чтобы сотни миллиардов снять из страны и не отвечать за сохранность этих денег. Вот что они протягивают. Больно на это смотреть, но как можно противостоять этому,  у них 250 депутатов, а в нашей фракции 25 депутатов ", — заявила политик.

Юлия Тимошенко заявила, что ее команда имеет десятки социальных законопроектов. Она привела пример Франции и заявила, что люди там сильные и защищают свои свободы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук прокомментировала пенсионную реформу в Украине. Украине нужна реформа пенсионной системы и механизмы накопления средств, однако они должны не обременять ни граждан, ни предпринимателей дополнительными налогами, считает народный депутат Ирина Верещук. Она заявила, что политики не могут заставлять людей идти в частные пенсионные фонды, и вкладывать туда свои сбережения. Даже работодателей нельзя заставлять, потому что это будет выглядеть, как еще один налог. Политик говорит, что продолжается дискуссия на уровне комитета.


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Источник: https://youtu.be/bDMGkHnp1Ic
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