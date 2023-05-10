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Что одела Зеленская на встречу с Урсулой фон дер Ляен и чем удивила президент Еврокомиссии

Президентка Еврокомиссии – в сине-желтом, первая леди Украины – в сдержанном черном: образы Зеленской и Урсулы фон дер Ляен во время встречи в столице, поразили элегантностью

сегодня, 12:35
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на Telegram-канал. супруги президента Украины.

Что одела Зеленская на встречу с Урсулой фон дер Ляен и чем удивила президент Еврокомиссии

Елена Зеленская и Урсула фон дер Ляен. Фото с Telegram

В День Европы, желанная гостья, прибывшая в столицу с рабочим визитом президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен успела встретиться и с первой леди Украины — Еленой Зеленской. Тема их совместной дискуссии касалась защиты украинских детей во время войны. А именно: их адаптации в других странах, обучение в укрытиях или реабилитации тех маленьких украинцев, которые возвращаются домой из Российской Федерации, после похищения захватчиками. Президент Еврокомиссии предложила Украине экспертную помощь Европейского Союза в этом направлении.


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Елена Зеленская рассказала Урсули фон дер Ляен об отечественной разработке программы, в рамках которой дети, потерявшие на войне близких, смогут пройти реабилитацию.

"Была рада сегодня встретить Президентку Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляен в Киеве и обсудить с ней психологическую реабилитацию украинских детей", — написала Зеленская в Telegram.

Не остались без внимания публики и оскорбления первой леди Украины и президентки Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляен поразила костюмом, в символических для Украины цветах: на ней был ярко-синий жакет и светло-желтый топ. По последним наблюдениям, Президент Еврокомиссии часто выбирает эти цвета для публичных встреч. Особенно это стало заметно в 2022 году.

В свою очередь Елена Зеленская осталась при сдержанной элегантности. Жена украинского президента выбрала для деловой встречи: черный костюм – с удлиненным жакетом и классическими брюками. А также белую рубашку в серебряную полоску и туфли на каблуке. Волосы первая леди Украины собрала в пучок, из аксессуаров надела только серьги-шарики.

Как писали "Комментарии", — Первая леди Украины в очередной раз поразила стилем: Зеленская прибыла в Лондон на церемонию коронации Чарльза ІІІ Жена президента Украины Елена Зеленская примет участие в коронации Чарльза ІІІ, которая состоится 6 мая. Свой визит в Великобританию и Северную Ирландию первая леди Украины начала с Лондона.



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