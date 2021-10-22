logo
Русский Українська

BTC/USD

63365.57

ETH/USD

4124.43

LTC/USD

198.78

USD/UAH

26.50

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Что не так с антиолигархическим законом: решение Комитета ВР по нацбезопасности
commentss НОВОСТИ Все новости

Что не так с антиолигархическим законом: решение Комитета ВР по нацбезопасности

Парламентарии ищут способ доработать "закон об олигархах"

сегодня, 13:27
Автор:

Елена Бурдейная
Поделитесь публикацией:

Закон об олигархах проанализировал комитет ВР и принял некоторые рекомендации для украинских депутатов, передает агентство УНН со ссылкой на одного из членов комитета.

Что не так с антиолигархическим законом: решение Комитета ВР по нацбезопасности

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки - фото из сети

Ярослав Железняк, депутат Верховной Рады от партии "Голос", сообщил о решении парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. 22 октября парламентарии во время своего заседания рассмотрели законопроект №5599, который еще называют "законом о олигархов". Члены комитета проанализировали текст и приняли решение: кое-что в законе "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" нужно все же переголосовать.

Вопрос у парламентариев из комитета вызывают определенные несогласованности в формулировках. Например, в статье 5 указано: гражданин, получивший информацию, что его деятельность будет рассматриваться на заседании СНБО, "может быть заслушан". Депутаты предлагают заменить расплывчатое "может быть" на четкое "устные объяснения заслушиваются на заседании". Чтобы гражданина заслушали, он должен сначала подать ходатайство, в отношении которого СНБО принимает решение — слушать его или нет.

Законодатели предлагают кроме того уточнить статью 7: вместо нечеткого "лицо, внесенное в Реестр" (какой реестр?, что за лицо?) указать "лицо, признанное имеющим значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигарх)".

"Редакционные" неточности и "несогласованности" комитет предлагает исправить на основании ст. 131 Регламента ВР: вопрос не вносится в повестку дня, поправки предварительно раздаются депутатам, председательствующий зачитывает поправку, обсуждение не происходит, инициатор поправки вправе взять слово, голосование проходит по каждой поправке отдельно, а не по закону в целом.

Эксперты проанализировали закон об олигархах — соответствующий материал издание "Комментарии" публиковало ранее.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1949190-zakon-pro-oligarkhiv-nardep-kazhe-u-golovnomu-komiteti-virishili-zanovo-peregolosuvati-nizku-pravok
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!