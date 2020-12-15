Что делала Уляна Супрун в Офисе президента: версии экспертов

В Телеграмм-каналах прошла информация, что экс-глава минздрава Ульяна Супрун была замечена в Офисе президента. В некоторых кругах заговорили даже о возможности ее возвращения. Так ли это и не является ли сам факт общения Супрун с представителями действующей власти новым курсом — о возможных развитиях ситуации рассказали украинские эксперты.

"Возвращение Супрун вполне возможно"

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий считает, что обещания о "новых лицах" новой властью окончательно забыты. А потому можно ожидать каких угодно возвращений.

"Идея о "новых лицах" доказала свою неэффективность. Плюс – пандемия, карантин, череда кризисов заставили пересмотреть и этот подход, и многие другие", – отмечает эксперт.

Алексей Голобуцкий предполагает, что Супрун может продолжить реформирование украинской медицины. Но с учетом ошибок предыдущей медреформы и новых реалий. И с еще более ожесточенным сопротивлением нашей медицинской мафии.

"За ней стоят западные лоббисты, которые, надеюсь, хотят видеть нашу медицину более эффективной, — говорит политтехнолог. – Учитывая, что Зеленский высказывался о ней не так негативно, как некоторые представители его партии, не удивлюсь, если Супрун вернется в какой-то ипостаси в правительство. Тем более, что это у нас — правительство смертников. Ведь то, что было в этом году – цветочки. Ягодки пойдут в будущем году. Пандемию поборют, а экономику поднимать, особенно в Украине, будет крайне сложно".

"Не секрет, что за Супрун стоят американские лоббисты"

Политический обозреватель, эксперт Украинского института политики (УИП) Руслан Бизяев считает, что персонально – как Ульяна Супрун – она вряд ли вернется. А концепция (что медреформа – это хорошо и надо продолжать) – вполне возможно.

"Думаю, ситуация связана с предполагаемым выделением командой нового президента США Джо Байдена очередного транша помощи Украине. Не по линии МВФ, а отдельной программой. К примеру, под соусом борьбы с бедностью, — говорит Руслан Бизяев. — И кейсом, вероятно, пойдут люди Супрун и ее концепция. Мол, "бедную реформаторшу" сбили на взлете. И она хочет закончить то, что не успела…"

Эксперт УИП подчеркивает: не секрет, что за Супрун стоят американские лоббисты. И она может использовать связи с командой Байдена, чтобы продавить себя и интересы медицинских компаний, которые ее лоббировали.

"Время покажет, "купит" ли это наш Офис президента, – продолжает Руслан Бизяев. — Думаю, какие-то люди Супрун точно вернуться. Но все решения, скорее всего, будут приниматься в начале будущего года... Если люди Супрун вернутся – мы получим приблизительно то, что видели в 2018-2019 гг, когда резко начали пропадать квалифицированные врачи на местах. Вероятно, последует шаги по внедрению страховой медицины, к которой Украина сейчас по большей части не готова. Ведь наблюдается резкое снижение уровня жизни в результате коронакризиса. И, условно говоря, операцию на почке придется отрабатывать всю жизнь".

Как сообщал портал "Комментарии", по результатам исследования, министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 19%, не доверяют — 34%, не знают такого — 37%. Экс-министру Ульяне Супрун доверяют меньше — 15%, не доверяют — 67%, не знают ее — 12%. А вот бывших министров Илью Емца и Звездную Скалецкий не знают почти половина опрошенных. Доверяют им 8-10%, не доверяют — около трети.





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