Чернышов решил отдать "новую ГАСИ" в руки Кудрявцева, - СМИ

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов решил назначить на должность главы Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ), которая должна стать "новой ГАСИ", возможного ставленника экс-главы ГАСИ Алексея Кудрявцева — Сергея Шевченко, а не кандидата от группы Саакашвили-Парцхаладзе-Горовые, с которыми в последнее время якобы делил контроль над ГАСИ.

Министр Алексей Чернышов



Об этом идет речь в статье "Новая ГАСИ". Глава Минрегиона Чернышов решил отстраниться от Парцхаладзе и Саакашвили", обнародованной на сайте "Delo.ua".





Издание напоминает, что в понедельник, 19 апреля, у министра Алексея Чернышова состоится собеседование с претендентами на должность главы ГИАГ. "Основными кандидатами являются двое. Один из них бывший одесский таможенник Семен Кривонос, которого может продвигать Саакашвили и президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе. Второй – это Сергей Шевченко, бывший сотрудник экс-главы ГАСИ Алексея Кудрявцева времен Порошенко, которого со скандалом уволили из инспекции. Чернышов последнее время делил контроль над архстройконтролем с группой Саакашвили-Парцхаладзе, которые, впрочем, являются только вершиной айсберга. Похоже, сейчас все пойдет не так, — сказано в материале.





По информации издания, в последнее время вокруг Чернышова "объединилась группа фигур, которые и разделили между собой контроль над системой архстройконтроля". Это Конфедерация строителей Украины во главе с Львом Парцхаладзе, Офис простых решений и результатов Саакашвили, группа крупных застройщиков из ОПЗЖ в лице нардепов Дмитрия Исаенко, Вадима Столара, Татьяны Плачковой, а также связанные с ними братья Горовые, известные во времена Януковича как "смотрящие за строительством". "Подтверждением чему стало назначение Чернышовым в конце февраля 2020 года на должность и.о. главы ГАСИ Сергея Галицына, который считается близким к братьям Горовым", — говорится в статье.





По информации журналистов, возможный выбор Чернышова предсказать было бы достаточно просто. "Учитывая наличие договоренностей с Горовыми, Парцхаладзе и Саакашвили новый орган должен бы возглавить ставленник этой группы Кривонос. По информации наших источников, Чернышов намерен поставить во главу ГИАГ не Кривоноса, а креатуру Кудрявцева – Шевченко", — сказано в материале.





Издание объясняет это тем, что "Чернышов, который ранее ориентировался на главу Офиса Президента Андрея Ермака, решил резко переориентироваться на министра внутренних дел Арсена Авакова. Последнему, в отличие от Ермака, куда проще находить общий язык не с застройщиками из ОПЗЖ, а с проверенными кадрами времен Порошенко, вроде Кудрявцева, несмотря на всю его токсичность".





"Разумеется, подобные планы Чернышов не мог долго держать в тайне от Горовых, а им и их партнерам подобное поведение не могло понравиться. По имеющейся у нас инсайдерской информации, глава Минрегиона всерьез обеспокоен возможной реакцией своих теперь уже бывших партнеров и соратников и пытается получить для себя государственную охрану", — утверждают авторы статьи.





Напомним, в рамках реформы градостроительства в марте 2020 года было принято решение ликвидировать ГАСИ. В настоящее время ее полномочия должен перебрать новый орган – Государственная инспекция архитектуры и градостроительства. Сейчас идет конкурсный отбор руководителя нового органа.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!