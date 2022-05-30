Черненко: депутатская группа «Восстановление Украины» может стать новым рычагом влияния Кремля на Украину

Самые одиозные народные депутаты от ныне запретной ОПЗЖ пытаются отмежеваться от токсичной партии и продолжить политическую карьеру, как это делали регионалы в 2014 году. Об этом написал бывший нардеп Александр Черненко в Facebook, комментируя создание в Верховной Раде группы "Восстановление Украины".

Александр Черненко. Фото: Facebook

"Самые одиозные персонажи из этой партии (ОПЗЖ — ред.) очень быстро почувствовали настроения украинцев и отмежевались от ненавистной аббревиатуры. Но тут же начали создавать на ее обломках новую пророссийскую силу. Пока только в виде парламентской группы "Восстановление Украины". Нынешняя власть никак не реагирует, поскольку уже имеет договоренность, что депутаты этой группы будут давать голоса для сомнительных инициатив Банковой", — написал Александр Черненко.

В эту группу, в том числе вошли 17 депутатов, из них 11 — из бывшей фракции ОПЗЖ. Сопредседателем стал пророссийский олигарх Игорь Абрамович, уехавший из Украины накануне вторжения. В состав вошли партнер Медведчука и известный "кошелек" сепаратистов из ЛДНР Вадим Столар, Валерий Гнатенко, который в 2014 году призвал в референдум за создание так называемой "ДНР", многолетняя помощница Сергея Кивалова Антонина Славицкая. В группу вошел также Александр Ковалев, известный тем, что вывозил из Киева "Беркут" после Евромайдана, а также скандальные "слуги народа": антиваксер Артем Дмитрук и подозреваемый во взяточничестве Александр Юрченко.

По мнению Александра Черненко, образование такой парламентской группы крайне опасно, особенно в свете того, что Кремль не оставляет попыток влиять на украинскую политику изнутри, даже в условиях открытой войны.

"И в очередной раз обутая пятая колонна будет отравлять наш парламент, рассказывать украинцам, как им жить и что делать с оккупированными территориями, будет баллотироваться в местные советы. Поэтому об этом нужно говорить и противодействовать этим процессам уже сейчас. Чтобы потом не было поздно", – написал эксперт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!