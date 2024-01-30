logo

BTC/USD

42104.31

ETH/USD

2268.17

LTC/USD

66.17

USD/UAH

38.10

EUR/UAH

41.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Чем опасно увольнение Залужного: ответ генерала
commentss НОВОСТИ Все новости

Чем опасно увольнение Залужного: ответ генерала

В ВСУ отставку Залужного могут воспринять с настороженностью

30 января 2024, 21:39
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:








Отставку Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного могут негативно воспринять в украинской армии. Увольнение Залужного также может привести к дестабилизации ситуации в Украине. Такое мнение в эфире "Эспрессо" высказал генерал-майор запаса Сергей Кривонос, передает портал "Комментарии".

Чем опасно увольнение Залужного: ответ генерала

Залужный пока остается в должности. Фото из открытых источников

"Увольнение Залужного могут достаточно болезненно воспринять наши ВСУ, которые защищают Украину. Кроме того, внутри страны в тылу это может привести к определенной дестабилизации", — рассказал Сергей Кривонос.

По словам генерала, перед появлением информации об увольнении Главнокомандующего ВСУ Залужный действительно встречался с Зеленским. 

"Думаю, что ситуация пока не стала спокойной. Желание власти убрать Залужного осталось", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия готова воевать против Украины как минимум до 2027-28 гг. Российский диктатор Владимир Путин настроен на продолжение войны, поскольку убежден, что экономическая мобилизация сможет изменить ход войны в пользу РФ. Сейчас Россия тратит 40% ВВП на войну, что превышает расходы на здравоохранение и образование. Сейчас сложно оценить масштаб перехода экономики РФ на военные рельсы, поскольку информация о российской оборонной промышленности засекречена.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин убежден, что украинская власть должна прилагать усилия для возвращения из-за границы мужчин, которые сбежали от мобилизации. Майор ВСУ добавил, что "о моральной стороне вопроса" вообще нет необходимости говорить, поскольку беглецы повели себя как "тряпки".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=J9k0MYIqixo
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости