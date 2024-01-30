Чем опасно увольнение Залужного: ответ генерала



















Отставку Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного могут негативно воспринять в украинской армии. Увольнение Залужного также может привести к дестабилизации ситуации в Украине. Такое мнение в эфире "Эспрессо" высказал генерал-майор запаса Сергей Кривонос, передает портал "Комментарии".

Залужный пока остается в должности. Фото из открытых источников

" Увольнение Залужного могут достаточно болезненно воспринять наши ВСУ, которые защищают Украину. Кроме того, внутри страны в тылу это может привести к определенной дестабилизации", — рассказал Сергей Кривонос.

По словам генерала, перед появлением информации об увольнении Главнокомандующего ВСУ Залужный действительно встречался с Зеленским.

"Думаю, что ситуация пока не стала спокойной. Желание власти убрать Залужного осталось", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия готова воевать против Украины как минимум до 2027-28 гг. Российский диктатор Владимир Путин настроен на продолжение войны, поскольку убежден, что экономическая мобилизация сможет изменить ход войны в пользу РФ. Сейчас Россия тратит 40% ВВП на войну, что превышает расходы на здравоохранение и образование. Сейчас сложно оценить масштаб перехода экономики РФ на военные рельсы, поскольку информация о российской оборонной промышленности засекречена.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин убежден, что украинская власть должна прилагать усилия для возвращения из-за границы мужчин, которые сбежали от мобилизации. Майор ВСУ добавил, что "о моральной стороне вопроса" вообще нет необходимости говорить, поскольку беглецы повели себя как "тряпки".