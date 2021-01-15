Чем опасен и полезен тарифный Майдан: мнения экспертов

Соцсети и инсайды сообщают, что региональные элиты и крупные оппозиционные партии намерены использовать тарифные протесты для укрепления своих позиций. А МВД и СБУ якобы могут нанести точечные удары по организаторам тарифного майдана, который готовятся развернуть в Киеве. Кстати, акции протеста в столице уже начались. К чему может привести тарифные бунты и перерастут ли протесты в серьезное противостояние между народом и властью размышляли украинские эксперты.

Тарифный геноцид / Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Протесты вряд ли станут масштабными"

Эксперт Украинского института политики, магистр государственного управления Владимир Воля отмечает: "Несомненно, повышение тарифов — это проблема, которая охватила всю Украину, коснувшись всех слоев общества. Она выглядит универсальной, в отличие от протестов предпринимателей, аграриев или кого-то еще... Сейчас это касается всех-всех-всех".

Поэтому, подчеркивает эксперт, оппозиция и местные элиты, которые имеют виды на парламентскую кампанию (возможно — досрочную), не могут не воспользоваться такой возможностью продемонстрировать свое радение за интересы простого народа. И внести в свой, скажем так, послужной список очередную позитивную — с точки зрения электората — запись.

"Акции протеста возможны во всех регионах. Но вряд ли что они станут настолько масштабными, чтобы сравнить их с Майданом 2013-2014. На понижение протестной волны может сработать уже объявленное правительством намерение внести изменения в регулирование цен на газ. Соответствующее решение могут принять на будущей неделе", — отмечает Владимир Воля.

По его словам, вполне естественно, что спецслужбы и правоохранители отслеживают возможные риски, в том числе радикализацию протестных выступлений.

"Но не думаю, что будет проводиться нейтрализация организаторов акций. Как правило — это публичные люди, в том числе партийцы", — подчеркивает эксперт.

"Протесты дадут понять, кто в Украине хозяин"

Политический аналитик Сергей Лозовский напоминает, что глава МВД Арсен Аваков открыто заявлял: правом на силу правоохранители пользоваться готовы, в том числе демонстративно. К тому же, отмечает эксперт, у власти есть такой инструмент как активисты, правые и левые корпуса и тому подобное. А потому в рамках фиктивной, а не фактической демократии, силовые меры применять могут. Другое дело – рискнут ли? Ведь народ на взводе.

"Протесты ФОПов, протесты против роста тарифов, возмущения медиков из-за мизерных зарплат (не защитим мы медиков, некому будет защищать от болезней нас) — это звенья одной цепи, один организм. И этот организм – Украина – болен. Всё тело больное. Надеюсь, что в процессе протестов (пока – протестов), люди придут к выводу, что они хозяева в своей стране. Что власть – это временная администрация, которую мы сами якобы выбираем (но по установленным этой администрацией правилам). Фактически – нанимаем на работу. Это люди, которым мы доверили перераспределение наших денег, управление нашим хозяйством. И если не справляются – их надо убирать", — подчеркивает Сергей Лозовский.

По его словам, для этого нужно, чтобы мы жили по неким установленным принципам. По законам, которые работают. При общественном договоре, который устраивает всех. Но ничего этого сейчас нет.

"У нас есть представительные органы, которые представляют сами себя. И пока люди не почувствуют себя в своей стране хозяевами, а не терпилами вечно стенающими, ничего не измениться. Технологии есть, концепции есть. Надо, чтобы было просветительство масс, — отмечает Сергей Лозовский. — Надеюсь, что бурления, пока еще не глобальные, но уже зарождающиеся в этом котле, помогут нам разобраться – чего мы хотим и как мы этого намерены добиваться".

Как сообщал портал "Комментарии", повышение тарифов на электроэнергию, газ и воду вызвали возмущения среди украинцев. По стране уже прокатилась волна протестов, связанных с удорожанием жизненно необходимых ресурсов. Чем может обернуться такие действия власти, кто из политиков может воспользоваться сложившейся ситуацией и каковы перспективы "тарифных бунтов" читателям "Комментариев" поведали украинские эксперты.









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