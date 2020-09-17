Чем глубже банкротство власти, тем выше показатели доверия к оппозиции – Гаврилова

Рейтинги оппозиции растут, поскольку Виктор Медведчук и его политическая сила – единственные, кто отстаивает права жителей Донбасса, а Владимир Зеленский только лишь "позаимствовал" предвыборные обещания у "Оппозиционной платформы – За жизнь". Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказала политический обозреватель Ирина Гаврилова.

Эксперт отметила, что действия нынешней власти идут в разрез с обещаниями о восстановлении мира.

"На Донбассе острее всего чувствуется тема восстановления мира и нормальной жизни, поднятия экономики, которую нам обещал Владимир Зеленский в своих предвыборных выступлениях. Давайте честно говорить, что это риторика Виктора Медведчука, которую новый глава государства просто одолжил у оппозиции. И 75% населения страны надеялись, что это будет выполняться, - рассказала Гаврилова. - А теперь жители Донбасса видят совершенно обратное. Зеленский превратился в мини Порошенко, который оперирует теми же категориями: "армія, мова, віра" и усиливает силовиков".

По ее словам, это не дает никаких надежд на установление мира на Донбассе. Политический обозреватель добавила, что избиратели видят, кто намеренно затягивает переговорный процесс об урегулировании ситуации на Донбассе, а кто отстаивает интересы людей. От этого, говорит Гаврилова, и зависит рост рейтинга доверия к оппозиции.



"Все эти "перестановки кроватей в борделе", как бы грубо это ни звучало, только затягивают время. Зеленский идет той же дорогой, которой шел Порошенко – блокирует, затягивает Минский переговорный процесс, тем самым просто отбрасывает Донбасс от Украины, - считает Гаврилова. - Рейтинги ОПЗЖ растут по всей Украине. Потому что чем глубже банкротство власти, тем выше показатели доверия к оппозиции. Естественно, люди, живущие на Донбассе, видят, кто отстаивает их права, борется за восстановление этих прав и социальный бюджет, пытается вернуть нас в рамки Минского процесса, в том числе и на международных площадках - ОПЗЖ и Виктор Медведчук".

Рейтинги оппозиции будут расти и далее, спрогнозировала Ирина Гаврилова.

Напомним, Виктор Медведчук заявил, что бюджет-2021 провоцирует падение в экономическую и социальную пропасть.

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