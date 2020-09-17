Чем глубже банкротство власти, тем выше показатели доверия к оппозиции – Гаврилова

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Станислав Молчанов
Рейтинги оппозиции растут, поскольку Виктор Медведчук и его политическая сила – единственные, кто отстаивает права жителей Донбасса, а Владимир Зеленский только лишь "позаимствовал" предвыборные обещания у "Оппозиционной платформы – За жизнь". Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказала политический обозреватель Ирина Гаврилова.
Эксперт отметила, что действия нынешней власти идут в разрез с обещаниями о восстановлении мира.
По ее словам, это
не дает никаких надежд на установление мира на Донбассе. Политический
обозреватель добавила, что избиратели видят, кто намеренно затягивает
переговорный процесс об урегулировании ситуации на Донбассе, а кто отстаивает
интересы людей. От этого, говорит Гаврилова, и зависит рост рейтинга доверия к оппозиции.
Рейтинги оппозиции будут расти и далее, спрогнозировала Ирина Гаврилова.
Напомним, Виктор Медведчук заявил, что бюджет-2021 провоцирует падение в экономическую и социальную пропасть.
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