Чем чаще критикуют Зеленского, тем больше его избирателей уходят к Медведчуку – Пономарев

Президент РФ Владимир Путин считает, что президент Украины Владимир Зеленский не обладает полнотой власти в стране. Такое мнение выразил бывший депутат Государственной думы России Илья Пономарев изданию "Гордон".

"Президент, который не может справиться с националистами внутри страны, не обладает полнотой власти, не в состоянии принимать единоличные решения и отвечать за соглашения, достигнутые в ходе переговоров", – отметил политик.

Поэтому, считает Пономарев, политика Путина в отношении Украины проста: "задавить" Зеленского подобными угрозами и пусть он примет необходимые решения из страха.

"Либо сам качнется в сторону России, когда столкнется с массовыми протестами внутри страны, либо же к власти придет ОПЗЖ Виктора Медведчука", – спрогнозировал возможный сценарий политических событий Пономарев.

Кроме того, он обратил внимание на определенную закономерность, которая все чаще встречается в украинском политикуме.

"Чем больше патриотические силы Зеленского критикуют, тем больше его избиратель уходит в медведчуковскую сторону", – резюмировал Илья Пономарев.

Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, комментируя решение ЦИК отменить выборы в 18 объединенных территориальных громадах Донецкой и Луганской областей, заявил, что президент идет на сознательное уничтожение демократии ради того, чтобы остаться у власти.



Также в ОПЗЖ заявили, что политсила расценивает кампанию травли в отношении телеканала "112 Украина" и попытку его рейдерского захвата как важнейший элемент кампании по борьбе со свободой слова, развернутой властью.

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