Чего ждать украинцам в декабре: эксперты дали прогноз по основным проблемам в Украине

Многие украинцы считают текущий, 2020 год особенно тяжелым. Из-за эпидемии коронавируса многие потеряли работу, бизнес столкнулся с серьезными трудностями, карантинные ограничения наложили свой отпечаток на деятельность предпринимателей. Что ждет украинцев в декабре, с какими результатами Украина закончит год рассказали украинские эксперты.

Митинг украинцев с плакатом

"Политические проблемы перейдут из хронических в острые"

Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев уверен, что декабрь обострит ряд проблем, включая финансовые, политические, эпидемиологические.

"Финансовые проблемы – это, прежде всего, всё, что связано с принятием нового бюджета, с окончанием финансового года, финансирование расходных частей текущего бюджета. Также — поиск денег на медицинскую составляющую (ключевая проблема у нас сейчас – именно медицинская). Плюс — ситуация на валютном рынке, – подчеркивает эксперт. – Конец года у нас традиционно связан с прыжком курса валют. Если в прошлом году мы наблюдали ревальвацию, то сейчас пошла девальвация. Соответственно, это вопрос цен. У нас же даже стакан семечек на рынке косвенно привязывают к курсу доллара".

Говоря о политических проблемах, Руслан Бизяев подчеркнул, что они перейдут из хронической формы — в острую. По его словам, проблема года вообще и декабря в частности – определение политических приоритетов, векторов развития страны. Этого как не было, так и нет. Как и ответов на вопросы: "Что важнее – НАБУ в нынешнем виде или реальная борьба с коррупцией? Как мы намерены решать кризис антикоррупционной, правоохранительной систем, кризис в исполнительной власти?"

Комментируя эпидемиологический блок проблем, эксперт акцентирует на локдауне, который ударит по бизнесу и власти. А также прогнозирует рост заболеваний ковидом на фоне сезонного увеличения количества заболеваний. Ни к первому, ни ко второму наша медицинская система, измученная реформами и "распилом" средств на этом, похоже, не готова.

"На первом плане — бюджетные вопросы"

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний уверен, что в первую очередь нас ожидают в декабре экономические проблемы – как следствие эпидемии ковида и некомпетентных действий власти.

"На первом плане – бюджетные вопросы. И финансирование колоссального дефицита бюджета текущего года (около 300 млрд), который непонятно, как латать. И возня вокруг принятия бюджета-2021. Она покажет расклад сил в Раде на данный момент. В том числе – ситуацию внутри фракции "Слуга народа", которую изрядно штормит", – считает эксперт.

Он также обращает внимание на конфликт, который власть породила, начав фискальное наступление на малый и средний бизнес.

"Создается классическая ситуация, когда верхи не могут, а низы не хотят. Правительство и власть растеряны, не знают, что делать… Время подготовки ко "второй волне" провалено. Активно раскручивается оппонентами власти тема коррупции на строительстве дорог, которая хорошо "заходит" людям. Это бьет по рейтингу Зеленского, который и так падает. Ну, а локдаун, который могут ввести в декабре, еще больше усилит давление на бизнес и на власть", – говорит Тарас Загородний.

Как сообщал портал "Комментарии", премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что бюджет государства на будущий год реален для выполнения, так как уже в 2021 году правительство предполагает, что произойдет рост экономики. А значит, это позволит увеличить финансирование на такие бюджетные сферы как медицину, образование и оборону.

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