Чаплыга: Продление домашнего ареста Медведчуку – пример произвола власти, который угрожает каждому украинцу

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Станислав Молчанов
История с продлением срока домашнего ареста для главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука – это не просто пример нарушения закона, это еще и опасный прецедент, потому что беззаконие может коснуться каждого жителя Украины. Об этом правозащитник и политический активист Михаил Чаплыга написал в Facebook.
Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ
Так эксперт прокомментировал решение судьи Печерского районного суда г. Киева Олега Белоцерковца, который продлил срок домашнего ареста для главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука на два месяца – до марта 2022 года.
Чаплыга подчеркнул, что на сегодняшний день и сам уже потерял нить данного политического "трагифарса". По его словам, здравомыслящему человеку невозможно принять факт закрытия телеканалов, в этот раз уже UkrLive и "Перший незалежний", а также то, что действующая власть превратила домашний арест для Медведчука из меры пресечения в наказание.
По словам Чаплыги, история с продлением срока домашнего ареста для Медведчука – это пример беззакония со стороны власти, которое может коснуться, в том числе, каждого жителя Украины.
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