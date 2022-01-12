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Чаплыга: Продление домашнего ареста Медведчуку – пример произвола власти, который угрожает каждому украинцу

Правозащитник считает, что домашний арест Медведчука превратился из меры пресечения в наказание

сегодня, 18:48
Автор:

Станислав Молчанов
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История с продлением срока домашнего ареста для главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука – это не просто пример нарушения закона, это еще и опасный прецедент, потому что беззаконие может коснуться каждого жителя Украины. Об этом правозащитник и политический активист Михаил Чаплыга написал в Facebook. 

Чаплыга: Продление домашнего ареста Медведчуку – пример произвола власти, который угрожает каждому украинцу

Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ

Так эксперт прокомментировал решение судьи Печерского районного суда г. Киева Олега Белоцерковца, который продлил срок домашнего ареста для главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука на два месяца – до марта 2022 года. 

"Читаю новость: Печерский суд Киева продлил на два месяца домашний арест для главы политического совета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Таким образом общий срок домашнего ареста для политика достигнет 10 месяцев", – пишет активист. 

Чаплыга подчеркнул, что на сегодняшний день и сам уже потерял нить данного политического "трагифарса". По его словам, здравомыслящему человеку невозможно принять факт закрытия телеканалов, в этот раз уже UkrLive и "Перший незалежний", а также то, что действующая власть превратила домашний арест для Медведчука из меры пресечения в наказание.

"Если я не ошибаюсь, то по УПК максимальный срок домашнего ареста не может превышать шесть месяцев. Ибо это мера ПРЕСЕЧЕНИЯ, а не НАКАЗАНИЯ без суда. А власть превращает домашний арест в средство наказания для оппозиционного лидера. Без суда и без следствия!" – возмутился правозащитник. 

По словам Чаплыги, история с продлением срока домашнего ареста для Медведчука – это пример беззакония со стороны власти, которое может коснуться, в том числе, каждого жителя Украины. 

"Не важно, нравится вам Медведчук или нет, поддерживаете вы его или категорически против… Хочу, чтобы меня правильно поняли. Речь не только об этом! Это важно для всего общества! Важно, что власть создает прецедент, когда ПРАВО не имеет никакого значения", – поделился опасениями активист. 

"И если завтра какой-нибудь лейтенант решит конфисковать ваш гараж в свою пользу? Да, вот так просто придет и конфискует! Или правоохранитель решит пошантажировать вас придуманным делом, угрожая арестом? Будет уже поздно. И ваш крик "А меня за что?!" уже никто не услышит", – заключил правозащитник и политический активист Михаил Чаплыга. 



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Источник: https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/965687957684242
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