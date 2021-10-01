"Цены удивили": депутат от "Слуги народа" поделился впечатлениями о поездке в Трускавец

Депутаты "Слуги народа" в пятницу, 1 октября, прибыли в город Трускавец поездом "Киев-Трускавец". Корреспондент портала "Комментарии", выходя из поезда вместе с депутатами пообщалась с народным депутатом Украины IX созыва Алексеем Леоновым относительно поездки. Украинский ресторатор и меценат рассказал об ассортименте, чистоте и скидках в поезде "Укрзализныци", которым "слуги" ехали в Трускавец.

Депутаты от "Слуги народа". Фото facebook

По словам нардепа, он раньше этим поездом не ездил, но слишком широкого ассортимента, который предлагали пассажирам не заметил, а также его удивили довольно низкие цены на товары.

"Ясное дело, что было чисто, меня цены удивили. Три Бонаквы, три вафли "Артек" и три орешка — где-то 90 гривен с чем-то. Какая-то неправомерное скидка", — отметил депутат Леонов.

К слову, как заметили журналисты, на этот раз в вагоне, в котором везли депутатов, асортимент товаров, предлагали пассажирам на этот раз, был гораздо шире, чем обычно предлагают пассажирам "Укрзализныци".

Кроме того, в вагоне со "слугами народа", работала кофемашина. Но депутат Леонов, что-то не воспользовался и не попробовал, какой кофе готовили для народных избранников.

Напомним, портал "Комментарии" писал о поездке в Трускавец : журналистов несмотря на наличие билетов пересадили из вагона со "слугами". Депутаты "Слуги народа" вечером 30 сентября поездом отправились в город Трускавец. Корреспондент Анна Стешенко рассказала, как "Укрзализныця" пересадила ее вместе с еще одной коллегой из вагона с депутатами от "Слуги народа".

По ее словам, основанием для этого стала телеграмма по поводу "пересадки пассажиров в связи с организованным перевозкам группы", которую получил начальник поезда.













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