Ценник вырос: Анна Скороход рассказала о двух зарплатах нардепов в долларах

Нардеп Анна Скороход подтвердила свои слова, которые озвучивала ранее о том, что народные депутаты, которые входят в провластную фракцию "Слуга народа" не живут исключительно за счет прозрачной зарплаты. Они, как и ранее за голосование получают доплаты в конвертах. Причем градация совершенно разная. Каждый нардеп получает свою сумму, о которой ранее было договорено. Влияет статус нардепа, вхождение его в те или иные группы, председательство в комитетах. Как информирует издание "Комментарии", такими откровениями бывший член фракции "Слуга народа" поделилась в эфире телеканала "Украина 24".

Доллары. Фото из открытых источников

Анна Скороход рассказала, что нею, как и погибшим Антоном Поляковым, было предоставлено правоохранительным органам, в частности НАБУ, огромное количество материалов, в которых содержится подтверждение "теневых" зарплат в парламенте. Но, несмотря на заявления директора НАБУ Сытника о том, что расследование продолжается, ничего не происходит. Доплаты в конвертах, как были, так и остаются.

По словам нардепа, можно воспользоваться самой обычной арифметикой, чтобы понять, что ни один народный избранник сегодня не в состоянии оплачивать работу водителя и охранника исключительно из тех средств, которые он получает на карточку, как официальную зарплату, которая сегодня составляет почти 37 тысяч гривен. Плюс 40 тысяч дают на депутатские расходы.

Анна Скороход отметила. Учитывая тот рост цен, который произошел за последнее время, становится понятно, что прожить на зарплату нардепа, оплачивая труд охранника и водителя невозможно. Отвечая на вопрос, есть ли единая сумма, которую платят всем нардепа "Слуги народа", Анна Скороход отметила, что одной суммы нет, но есть градация. Все зависит от того, в какую группу входит нардеп, членом какого комитете он является и какую должность там занимает.

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