Царев «разгромил» роспропаганду и рассказал о плане Януковича по развалу Украины

Бывший президент-беглец Виктор Янукович имел план развала Украины с выходом из ее состава западных областей. Об этом бывший нардеп от Партии Регионов, поддерживающий Россию, Олег Царев рассказал местным пропагандистам в интервью, пишут "Комментарии".



Янукович собирался пожизненно править Украиной пополам с Тягнибоком

По словам Царева, Янукович хотел изменить Конституцию, как это в своих странах сделали вождь Кремля Владимир Путин и самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко. Согласно плану, тогдашний президент Украины мог баллотироваться на должность неограниченное количество раз, а в ответ якобы планировалась вспышка сепаратизма на территории западных областей страны.

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"Расскажу вам то, что раньше никогда не озвучивал. Я имел в руках документ, что подготовили аналитики ПР, в котором рассматривался план пожизненного руководства Украиной, то есть — президентства, Януковича", – рассказал предатель Царев.

По словам коллаборанта, в реализации плана якобы мог принять участие тогдашний нардеп, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"Было очевидно, что, выстраивая дружеские отношения с Россией, демонстрируя рост экономики, улучшения уровня жизни, это и можно сделать реально. Два к ряду президентских термина, внесение каких-то поправок в Конституцию — и еще два срока... Тягнибок, получавший деньги, в том числе и из "кассы" регионалов в свое время стал бы публично выступать за сепаратизм, за немедленное отделение некоторых западных областей в определенное автономное образование, которое не поддерживало б киевскую — центральную власть. Ну а Киеву пришлось бы, в конце концов, согласиться", — рассказал Царев.

Украинский журналист и блогер Денис Казанский подчеркнул, что своим признанием бывший "регионал" оправдал необходимость Революции Достоинства, в результате которой свергли Януковича.

"Это признание в том, что Янукович и его команда были российской агентурой, и имели четкий план уничтожения своей страны. Своим признанием Царев полностью оправдал необходимость Майдана, и подтвердил, что у украинцев нет другого выхода, кроме как защищать свою страну", — пишет Казанский в Twitter

Журналист добавил, что Олег Царев свел на нет все усилия российской пропаганды на этот счет.

"Почти 10 лет российская пропаганда доказывала, что Майдан был государственным переворотом, что якобы Майдан спровоцировал войну, а если бы Майдана не было, то Янукович бы сам впоследствии ушел, и все было мирно и хорошо. И вот Царев несколькими фразами разгромил эту ложь", – подчеркнул Денис Казанский.

Казанский констатировал, что после прихода Януковича к власти мирного сценария для Украины уже не было.

"Просто до Майдана Россия с помощью Януковича планировала захватить всю страну, за исключением западных областей. А после Майдана смогла захватить только Крым и часть восточных регионов", — резюмировал журналист и блогер.

"Комментарии" также писали о том, что Янукович был готов вернуться в президентское кресло, надеясь на блицкриг РФ. Через 19 дней Кремль планировал захватить не только столицу, но и всю Украину, включая Львов.

Как сообщал портал "Комментарии", недавно бывший народный депутат от уже запрещенной Партии регионов, один из главарей сепаратистского движения в Украине Олег Царев заявил, что российская армия бессмысленно воюет в Украине и, если россиянам удастся достичь "победы", то она больше будет похожа на поражение.

Читайте на портале "Комментарии" — как Путин уничтожает депрессивные регионы РФ.