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Моесеенко Валентина
Бывший президент-беглец Виктор Янукович имел план развала Украины с выходом из ее состава западных областей. Об этом бывший нардеп от Партии Регионов, поддерживающий Россию, Олег Царев рассказал местным пропагандистам в интервью, пишут "Комментарии".
Янукович собирался пожизненно править Украиной пополам с Тягнибоком
По словам Царева, Янукович хотел изменить Конституцию, как это в своих странах сделали вождь Кремля Владимир Путин и самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко. Согласно плану, тогдашний президент Украины мог баллотироваться на должность неограниченное количество раз, а в ответ якобы планировалась вспышка сепаратизма на территории западных областей страны.
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По словам коллаборанта, в реализации плана якобы мог принять участие тогдашний нардеп, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.
Украинский журналист и блогер Денис Казанский подчеркнул, что своим признанием бывший "регионал" оправдал необходимость Революции Достоинства, в результате которой свергли Януковича.
Журналист добавил, что Олег Царев свел на нет все усилия российской пропаганды на этот счет.
Казанский констатировал, что после прихода Януковича к власти мирного сценария для Украины уже не было.
"Просто до Майдана Россия с помощью Януковича планировала захватить всю страну, за исключением западных областей. А после Майдана смогла захватить только Крым и часть восточных регионов", — резюмировал журналист и блогер.
"Комментарии" также писали о том, что Янукович был готов вернуться в президентское кресло, надеясь на блицкриг РФ. Через 19 дней Кремль планировал захватить не только столицу, но и всю Украину, включая Львов.
Как сообщал портал "Комментарии", недавно бывший народный депутат от уже запрещенной Партии регионов, один из главарей сепаратистского движения в Украине Олег Царев заявил, что российская армия бессмысленно воюет в Украине и, если россиянам удастся достичь "победы", то она больше будет похожа на поражение.
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