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Бывший нардеп задержан за мошенничество: в чем его обвиняют (ВИДЕО)

Следствие убеждено, что Андрей Немировский обманом завладел 17 тысячами долларов директора предприятия

сегодня, 23:30
Автор:

Лиля Воробьева
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В процессе совершенного процессуального руководства работников Офиса генерального прокурора был разоблачен и задержан бывший народный избранник парламента страны VIII созыва. Он в это время получил путём мошенничества средства в сумме 17 тыс. долларов.

Бывший нардеп задержан за мошенничество: в чем его обвиняют (ВИДЕО)

Ему зачитали подозрение на улице (фото gp.gov.ua)

Об этом информируют представители пресс-службы Офиса генерального прокурора.

Представители УНИАН, ссылаясь на информацию источника в правоохранительном ведомстве, утверждают, что это — экс-нардеп Андрей Немировский, с 12 апреля 2016 находившийся во фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

По информации представителей следствия, экс-нардеп сегодня считается внештатным советником в.и.о. главы Государственной экологической инспекции Украины. В этом качестве путем обмана он получил средства от руководителя одного из предприятий. За 17 тысяч американских долларов личного вознаграждения экс-нардеп дал обещание якобы посодействовать, чтобы помочь решить вопрос выдачи заключения оценки воздействия на окружающую среду, чем занимается экологическое министерство нашей страны.

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего парламентария, когда ему передавали вторую часть денежных средств. Это – 15 тыс. долларов США.

Как отмечается в сообщении, "в настоящее время продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос по сообщению лицу о подозрении и избрании меры пресечения".

Представители Государственного бюро расследований отмечают, что предварительная квалификация преступления экс-депутата — мошенничество, совершенное в крупных размерах. Это – ч. 3 ст. 190 УК Украины. Также работники бюро проверяют причастность к преступлению должностных лиц Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и работников Государственной экологической инспекции.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ДБР задержало партнера Кулебы Бойправа .


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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/zavolodinnya-17-tis-dolariv-ssa-slyaxom-saxraistva-zatrimano-narodnogo-deputata-ukrayini-poperednyogo-sklikannya
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