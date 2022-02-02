Бурмич: Материалы дела в отношении Медведчука могли сфальсифицировать, и политик должен быть отпущен



















Материалы дела в отношении главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука могли быть сфальсифицированы и политик должен быть отпущен. А те, кто может быть причастен к фальсификации – должны отвечать по закону и понести наказание. Такое мнение в эфире "Першого Незалежного" высказал народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Анатолий Бурмич, пишет 112.ua.

Анатолий Бурмич - фото: ОПЗЖ

"Решение суда в отношении Виктора Медведчука невозможно выполнить, потому что для того, чтобы его выполнить, его нужно фальсифицировать. Но на сегодняшний день, на себя никто не хочет брать ответственность за фальсификацию. Невозможно сегодня завести дело 2015-м или 2014-м годом. И это еще одно доказательство того, что материалы дела могли быть сфальсифицированы и Виктор Владимирович должен быть отпущен, а те, кто фальсифицировал – должны понести наказание. Они злоупотребляли и мошенничали. Они должны отвечать по закону", — заявил Бурмич.

По мнению нардепа, в основе фальсификации дела могла стоять задача спровоцировать побег Виктора Медведчука из страны, "ну или изолировать его, для того чтобы осуществлять давление не только на него, но и в целом на партию, для того чтобы раскалывать, деморализовать, запугать и т.д". Нардеп отметил, что другие члены партии тоже преследуются как на местах, так и в центре.

"Что касается пленок. Мы прекрасно понимаем, что записи и прослушку можно осуществлять только в рамках оперативно-розыскного дела и с санкции суда обязательно… На тот момент, когда эти пленки были записаны, никакого уголовного дела в отношении Виктора Медведчука или его окружения, по которому он мог бы проходить, не было. Это, во-первых. Во-вторых, тем более не было абсолютно никаких решений суда на этот счет и это самое главное. Поэтому задается простой вопрос, а откуда же эти пленки взялись?" — отметил политик.

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