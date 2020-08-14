Бунт против игорного бизнеса в регионах: почему местные власти пошли наперекор центральной

В Тернопольской области и в городе Боярка (Киевская область) местные советы приняли решение о запрете игорного бизнеса на своих территориях. "Комментарии" расспросили экспертов, какие еще решения в пику центральной власти могут принять власти региональные как в преддверии выборов, так и после, а также узнали, чем все это чревато.

"Порошенко и Зеленский поменялись местами"

Политолог Владимир Цыбулько уверен: "Кроме запрета игорного бизнеса, могут быть и более широкие выпады против центральной власти. А именно - касательно экологических запретов, транзитных поборов транспорта на ремонт дорог, запретов мусорных полигонов".

По мнению эксперта, это - политтехнология. И именно партия "Слуга народа" (СН) будет объектом тотальной критики по образцу тотальной критики Порошенко на прошлых выборах.

"Здесь как раз Порошенко и Зеленский поменялись местами, – поясняет Владимир Цыбулько. – Бумеранг, запущенный в прошлом году против Порошенко, прилетел через год самом Зеленскому в спину".

Политолог не исключает, что в некоторых советах, даже формально набрав больше голосов, СН вследствие удачного коалиционирования оппонентов, может оказываться вне руководящего большинства.

"В преддверии местных выборов – вполне понятная тактика"

Эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко напоминает, что местное самоуправление обладает определенными собственными полномочиями. И может их реализовывать, уточняя, нормируя действие тех или иных законов на своей территории. Это касается тех же правил благоустройства - и так далее.

"То, что некоторые местные власти выступили против закона о легализации азартных игр это не в пику центру, – считает Константин Матвиенко. – Речь о реализации имеющихся полномочий с точки зрения социального климата на своей территории. Местные власти на той же Тернопольщине понимают, что их электорат достаточно консервативен. А потому и выступают против, чтобы игорный бизнес был на вверенных им территориях. В преддверии местных выборов – вполне понятная тактика".

Карантинные ограничения при отсутствии введения чрезвычайного положения – это также ответственность местных советов, напоминает эксперт. Но если будет больше заболевших, центральная власть будет вправе сама вводить определенные меры.

"Нас ждут очень жаркие осень и зима"

В происходящем политический эксперт Михаил Чаплыга усматривает реализацию того сценария, который он описал в конце марта. А именно – вторая волна кризиса (экономического), в конце сентябре-октябре. И третья волна – кризис государственности – в конце ноября.

"Местные власти на Западной Украине де-факто могут пойти на федерализацию. Возможен и более грустный сценарий – вплоть до объявления а-ля западно-украинские ОРДЛО. Маятник качнулся в другую сторону. Теперь Восток как раз все более входит в состав Украины, а Запад – все больше дезинтегрируется вследствие этого и ряда других факторов", – считает политэксперт.

Михаил Чаплыга напоминает, что многие местные советы уже принимали решения против ограничительных мер в связи с карантином. И центральная власть была вынуждена пересматривать эти самые ограничения.

"Саботаж легализации игорного бизнеса – очередной пробный камень, – говорит политэксперт. – Опротестовать подобные решение, после того как у прокуратуры забрали общий надзор, некому. Далее просто будет мелко-феодальная война. Также стоит ожидать политических заявлений, связанных с неприятием местными властями Западной Украины вопросов восстановления мира на Донбассе. Речь будет о неприятии даже не решений, а попыток рассмотреть политические аспекты Минских соглашений на государственном уровне, в том числе в парламенте… Кстати, появления федерации или "республики" на Западе Украины вполне может устроить Порошенко, который будет презентовать себя там как "президент настоящей Украины". В общем, нас ждут очень жаркие осень и зима".

Напомним, вступил в силу закон о легализации игорного бизнеса в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!