Бунт против игорного бизнеса в регионах: почему местные власти пошли наперекор центральной

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Таисия Ерохина
В Тернопольской области и в городе Боярка (Киевская область) местные советы приняли решение о запрете игорного бизнеса на своих территориях. "Комментарии" расспросили экспертов, какие еще решения в пику центральной власти могут принять власти региональные как в преддверии выборов, так и после, а также узнали, чем все это чревато.
Политолог Владимир Цыбулько уверен: "Кроме запрета игорного бизнеса, могут быть и более широкие выпады против центральной власти. А именно - касательно экологических запретов, транзитных поборов транспорта на ремонт дорог, запретов мусорных полигонов".
По мнению эксперта, это - политтехнология. И именно партия "Слуга народа" (СН) будет объектом тотальной критики по образцу тотальной критики Порошенко на прошлых выборах.
"Здесь как раз Порошенко и Зеленский поменялись местами, – поясняет Владимир Цыбулько. – Бумеранг, запущенный в прошлом году против Порошенко, прилетел через год самом Зеленскому в спину".
Политолог не исключает, что в некоторых советах, даже формально набрав больше голосов, СН вследствие удачного коалиционирования оппонентов, может оказываться вне руководящего большинства.
Эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко напоминает, что местное самоуправление обладает определенными собственными полномочиями. И может их реализовывать, уточняя, нормируя действие тех или иных законов на своей территории. Это касается тех же правил благоустройства - и так далее.
"То, что некоторые местные власти выступили против закона о легализации азартных игр это не в пику центру, – считает Константин Матвиенко. – Речь о реализации имеющихся полномочий с точки зрения социального климата на своей территории. Местные власти на той же Тернопольщине понимают, что их электорат достаточно консервативен. А потому и выступают против, чтобы игорный бизнес был на вверенных им территориях. В преддверии местных выборов – вполне понятная тактика".
Карантинные ограничения при отсутствии введения чрезвычайного положения – это также ответственность местных советов, напоминает эксперт. Но если будет больше заболевших, центральная власть будет вправе сама вводить определенные меры.
В происходящем политический эксперт Михаил Чаплыга усматривает реализацию того сценария, который он описал в конце марта. А именно – вторая волна кризиса (экономического), в конце сентябре-октябре. И третья волна – кризис государственности – в конце ноября.
"Местные власти на Западной Украине де-факто могут пойти на федерализацию. Возможен и более грустный сценарий – вплоть до объявления а-ля западно-украинские ОРДЛО. Маятник качнулся в другую сторону. Теперь Восток как раз все более входит в состав Украины, а Запад – все больше дезинтегрируется вследствие этого и ряда других факторов", – считает политэксперт.
Михаил Чаплыга напоминает, что многие местные советы уже принимали решения против ограничительных мер в связи с карантином. И центральная власть была вынуждена пересматривать эти самые ограничения.
"Саботаж легализации игорного бизнеса – очередной пробный камень, – говорит политэксперт. – Опротестовать подобные решение, после того как у прокуратуры забрали общий надзор, некому. Далее просто будет мелко-феодальная война. Также стоит ожидать политических заявлений, связанных с неприятием местными властями Западной Украины вопросов восстановления мира на Донбассе. Речь будет о неприятии даже не решений, а попыток рассмотреть политические аспекты Минских соглашений на государственном уровне, в том числе в парламенте… Кстати, появления федерации или "республики" на Западе Украины вполне может устроить Порошенко, который будет презентовать себя там как "президент настоящей Украины". В общем, нас ждут очень жаркие осень и зима".
Напомним, вступил в силу закон о легализации игорного бизнеса в Украине.
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