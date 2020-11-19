Эксперт: "Украина не собирается улучшать ситуацию на пунктах пропуска на линии соприкосновения"

Несмотря на бравурные заявления Германии и Франции, Украина не только не собирается улучшать ситуацию на пунктах пропуска на линии соприкосновения, но и рискует попасть под очередную волну критики за невыполнение Минских соглашений. Об этом заявил политический эксперт Владимир Мулык на своей странице в Фейсбуке.

"Давайте проанализируем недавние заявления внешнеполитических ведомств по ситуации на Донбассе. С одной стороны, нас предсказуемо похвалили Германия и Франция. И даже отметили, что Украина якобы создала условия для улучшения ситуации на пунктах пропуска на линии соприкосновения до наступления зимы.

С другой стороны — сегодня вышел несравнимо более конкретный и детализированный комментарий официального представителя российского МИДа Марии Захаровой. В котором выражается удивление вольным обращением с фактами со стороны наших западных сюзеренов.

Вот о чем пишет Захарова: "Берлину и Парижу хорошо известно, что на самом деле одновременное открытие контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда "Золотое" и "Счастье" на линии соприкосновения, планировавшееся на 10 ноября с.г., было сорвано по вине украинской стороны", — написал политолог.

Портал "Вести" вместе с политологом обращают внимание, на несоответствие договоренностей между Украиной и Луганском, которые были подписаны ранее.

"В соответствии с согласованными Украиной и Луганском параметрами, использование КПВВ "Счастье" предусматривалось исключительно для автомобильного транспорта, включая гуманитарные конвои. Однако украинские власти непосредственно перед запуском этого пункта пропуска отказались от этих договоренностей и 10 ноября этого года в одностороннем порядке открыли указанный КПВВ как "пешеходный", заведомо зная об отсутствии технической готовности Луганска к такому формату работы перехода.

Неудивительно, что Луганск воспринял это как провокацию. Киевские власти цинично сыграли на желании простых людей вернуться домой и увидеться с родными, обрекли их на напрасное ожидание на линии соприкосновения.

Несмотря на многократные призывы договориться о деталях ранее согласованного автобусного проезда через КПВВ "Золотое", Киев уклонился от такой работы. Расстояние, которое необходимо преодолеть на этом пункте пропуска для пересечения нейтральной зоны, составляет более трех километров. Отказавшись от организации автобусного сообщения и обеспечения нормальных условий перехода, особенно в приближающихся зимних условиях, украинская сторона проявила безразличие к гражданам, большинство которых составляют больные люди преклонного возраста.

Киев также упорно заматывал решение вопроса о пропуске через КПВВ "Счастье" гуманитарного конвоя Международного Комитета Красного Креста, проезд которого в Луганск намечался на 17 ноября этого года. Получается, что именно за такое "улучшение ситуации на переходах и облегчение положения людей" Германия и Франция хвалят Украину.

На этом фоне кощунственно выглядит их призыв к немедленному и беспрепятственному открытию всех переходов на линии соприкосновения, невзирая на эпидемическую ситуацию. Этот призыв почему-то обращен и к России, которая имеет к этому вопросу такое же отношение, как Германия и Франция. Возвращаем этот призыв Берлину и Парижу.

Продолжает вызывать удивление отсутствие их критической реакции на систематические попытки украинских официальных лиц дезавуировать Минские соглашения. Апофеозом стал киевский проект так называемого Плана совместных шагов по их выполнению, который полностью перечеркивает дух и букву минского "Комплекса мер" 2015 года.

Из этого украинского документа в сочетании с недавними законопроектами об интернировании граждан России и наказании за отрицание факта российской "агрессии" все более отчетливо вырисовывается содержание планов "В" или "С", неоднократно анонсированных президентом Зеленским. Так называемая "полная демилитаризация, разоружение, демобилизация комбатантов", "возвращение" в Донбасс подразделений ВСУ, "восстановление полного контроля над российско-украинской границей" с дальнейшей "фильтрацией" населения и "интернированием неблагонадежных" и только затем – проведение выборов без предварительного обозначения политических условий урегулирования конфликта. Вот краткое описание целей Украины, которые поданы в проекте плана под заголовком "выполнение Минских соглашений".

"Что это означает? Получается, что Берлин и Париж не замечают всех этих фактов нарочно – и тем самым косвенно одобряют линию Киева на подрыв основ урегулирования конфликта, закрепленных в "Комплексе мер" и одобренных СБ ООН. Очередные двойные стандарты и скользкий путь подмены понятий, к которому мы, к сожалению, уже привыкли", — отметил Мулык.





Как ранее сообщали "Комментарии", на Донбассе возобновили работу некоторые КПП.

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